Papa León XIV en la Argentina: cuándo llega a Córdoba, cuánto tiempo estará y cuáles serán las actividades + Agregar ámbito en









Se confirmó la agenda oficial para la visita del pontífice en el país. Su viaje a la provincia está programado para la tercera jornada de la gira, donde encabezará una misa multitudinaria.

León XIV estará casi ocho horas en Córdoba durante su gira por el país. Cómo será el cronograma detallado de sus actividades. @Pontifex

La visita del papa León XIV a la Argentina abarcará cuatro días de intensas actividades institucionales, sociales y pastorales entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La gira forma parte de un recorrido apostólico por Sudamérica que también incluye etapas en Uruguay y Perú. Durante su permanencia en el país, el Pontífice concentrará sus compromisos en cuatro puntos estratégicos: Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

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El paso por la provincia de Córdoba será la única salida del Santo Padre hacia el interior del país durante su estadía. León XIV arribará a suelo cordobés en la mañana del martes 10 de noviembre y permanecerá allí durante casi ocho horas, tiempo en el que llevará a cabo una misa masiva y un encuentro con agentes pastorales.

@Pontifex El Papa en Córdoba: cuándo llega y cronograma completo El traslado del Sumo Pontífice a Córdoba tendrá lugar el martes 10 de noviembre durante la mañana. El recorrido comenzará temprano con el vuelo desde Buenos Aires y se extenderá hasta las últimas horas de la tarde, completando una estadía de cerca de ocho horas en la provincia.

El cronograma oficial previsto para la jornada en Córdoba se desarrollará de la siguiente manera:

07:30 : salida del vuelo desde Buenos Aires con destino a la provincia de Córdoba

: salida del vuelo desde Buenos Aires con destino a la provincia de Córdoba 09:00 : llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba 10:00 : Misa central en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

: Misa central en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15:15 : encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16:55 : abordaje del vuelo de regreso desde Córdoba hacia Buenos Aires

: abordaje del vuelo de regreso desde Córdoba hacia Buenos Aires 18:10 : arribo al Aeroparque Jorge Newbery

: arribo al Aeroparque Jorge Newbery 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles (Buenos Aires) Caber resaltar que para participar de la misa central que el Papa encabezará en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, la Iglesia local confirmó que la inscripción previa será de carácter estrictamente obligatorio por razones de seguridad y capacidad del lugar, por lo que no se permitirá el acceso a quienes no cuenten con el registro oficial.

El trámite se gestionará a través de un portal web que habilitará el Arzobispado de Córdoba en los próximos días. Ante la llegada de más de 4.000 peregrinos anotados desde distintas provincias como Salta, Chubut y Misiones, la organización dispondrá escuelas, parroquias y una vigilia nocturna para albergar a los contingentes. @Pontifex Toda la agenda de León XIV en Argentina 2026 El programa general de la visita apostólica reúne actividades con autoridades de la sociedad civil, sectores del trabajo, líderes religiosos y delegaciones juveniles. Domingo 8 de noviembre 16:30 : llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo 17:00 : visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín 17:20 : ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada

: ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada 17:50 : encuentro protocolar con el Presidente de la República

: encuentro protocolar con el Presidente de la República 18:30: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento Lunes 9 de noviembre 09:15 : visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

: visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11:30 : Misa en el Monumento de los Españoles

: Misa en el Monumento de los Españoles 16:10 : encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) 17:30 : encuentro con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

: encuentro con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18:45 : celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal Martes 10 de noviembre 07:30 : vuelo Buenos Aires - Córdoba

: vuelo Buenos Aires - Córdoba 09:00 : llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba 10:00 : Misa en la Escuela de Aviación Militar

: Misa en la Escuela de Aviación Militar 15:15 : encuentro con representantes de la Iglesia y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

: encuentro con representantes de la Iglesia y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16:55 : vuelo Córdoba - Buenos Aires

: vuelo Córdoba - Buenos Aires 18:10 : llegada a Aeroparque

: llegada a Aeroparque 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles Miércoles 11 de noviembre 08:00 : visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10:00 : Misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

: Misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13:30 : ceremonia de despedida oficial en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)

: ceremonia de despedida oficial en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) 14:00: partida del avión con destino a Lima, Perú

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