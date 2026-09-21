La visita del papa León XIV a la Argentina abarcará cuatro días de intensas actividades institucionales, sociales y pastorales entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La gira forma parte de un recorrido apostólico por Sudamérica que también incluye etapas en Uruguay y Perú. Durante su permanencia en el país, el Pontífice concentrará sus compromisos en cuatro puntos estratégicos: Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.
Papa León XIV en la Argentina: cuándo llega a Córdoba, cuánto tiempo estará y cuáles serán las actividades
Se confirmó la agenda oficial para la visita del pontífice en el país. Su viaje a la provincia está programado para la tercera jornada de la gira, donde encabezará una misa multitudinaria.
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Visita del papa León XIV a la Argentina: cuándo llega a Luján, cuánto tiempo estará y cuáles serán las actividades
El paso por la provincia de Córdoba será la única salida del Santo Padre hacia el interior del país durante su estadía. León XIV arribará a suelo cordobés en la mañana del martes 10 de noviembre y permanecerá allí durante casi ocho horas, tiempo en el que llevará a cabo una misa masiva y un encuentro con agentes pastorales.
El Papa en Córdoba: cuándo llega y cronograma completo
El traslado del Sumo Pontífice a Córdoba tendrá lugar el martes 10 de noviembre durante la mañana. El recorrido comenzará temprano con el vuelo desde Buenos Aires y se extenderá hasta las últimas horas de la tarde, completando una estadía de cerca de ocho horas en la provincia.
El cronograma oficial previsto para la jornada en Córdoba se desarrollará de la siguiente manera:
- 07:30: salida del vuelo desde Buenos Aires con destino a la provincia de Córdoba
- 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba
- 10:00: Misa central en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
- 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
- 16:55: abordaje del vuelo de regreso desde Córdoba hacia Buenos Aires
- 18:10: arribo al Aeroparque Jorge Newbery
- 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles (Buenos Aires)
Caber resaltar que para participar de la misa central que el Papa encabezará en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, la Iglesia local confirmó que la inscripción previa será de carácter estrictamente obligatorio por razones de seguridad y capacidad del lugar, por lo que no se permitirá el acceso a quienes no cuenten con el registro oficial.
El trámite se gestionará a través de un portal web que habilitará el Arzobispado de Córdoba en los próximos días. Ante la llegada de más de 4.000 peregrinos anotados desde distintas provincias como Salta, Chubut y Misiones, la organización dispondrá escuelas, parroquias y una vigilia nocturna para albergar a los contingentes.
Toda la agenda de León XIV en Argentina 2026
El programa general de la visita apostólica reúne actividades con autoridades de la sociedad civil, sectores del trabajo, líderes religiosos y delegaciones juveniles.
Domingo 8 de noviembre
- 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo
- 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín
- 17:20: ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada
- 17:50: encuentro protocolar con el Presidente de la República
- 18:30: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento
Lunes 9 de noviembre
- 09:15: visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
- 11:30: Misa en el Monumento de los Españoles
- 16:10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)
- 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín
- 18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana
- 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal
Martes 10 de noviembre
- 07:30: vuelo Buenos Aires - Córdoba
- 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba
- 10:00: Misa en la Escuela de Aviación Militar
- 15:15: encuentro con representantes de la Iglesia y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
- 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires
- 18:10: llegada a Aeroparque
- 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
- 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
- 10:00: Misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
- 13:30: ceremonia de despedida oficial en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)
- 14:00: partida del avión con destino a Lima, Perú
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