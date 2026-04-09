Cuánto sale aislar ventanas y puertas: precios y opciones para proteger tu hogar de las bajas temperaturas

Se viene el invierno y una de las mejores formas para conservar el calor del hogar es con aislamiento.

Con la llegada de los meses más fríos del año, mantener una temperatura agradable dentro del hogar se vuelve una prioridad. Sin embargo, no alcanza solamente con encender estufas o sistemas de calefacción: si la vivienda no está bien aislada, el calor se pierde rápidamente y el consumo energético se dispara.

En este contexto, el aislamiento térmico cobra un rol fundamental . Sellar correctamente puertas y ventanas permite conservar el calor generado, reducir corrientes de aire y lograr ambientes mucho más confortables, incluso en los días más fríos del invierno.

Además, invertir en soluciones de aislamiento no solo mejora la calidad de vida, sino que también impacta directamente en el ahorro económico. Cuanto menos calor se escape, menos energía se necesita para calefaccionar, lo que se traduce en facturas más bajas.

Para mantener una buena temperatura en el hogar no sólo hace falta calefacción, sino también aislamiento.

El aislamiento térmico es uno de los factores clave para lograr una vivienda eficiente. Una casa bien aislada evita pérdidas de calor en invierno y mantiene el ambiente fresco en verano , lo que la convierte en un espacio más confortable durante todo el año.

Uno de los principales problemas en los hogares es la existencia de filtraciones de aire en puertas, ventanas y cerramientos. Estas pequeñas aberturas, muchas veces imperceptibles, generan corrientes que afectan la temperatura interior y obligan a utilizar más calefacción para compensar esa pérdida.

Burletes Las puertas y ventanas son los lugares por donde más se filtra el frío del exterior. Imagen: Freepik

Además, un buen aislamiento no solo mejora el confort térmico, sino que también contribuye al aislamiento acústico, reduciendo los ruidos externos. Esto resulta especialmente útil en zonas urbanas o con alto tránsito.

Por otro lado, una vivienda correctamente aislada también protege la estructura del inmueble, ya que ayuda a evitar problemas como la condensación y la humedad, que pueden deteriorar paredes, techos y aberturas con el paso del tiempo.

Precios y tipos de productos para proteger tu hogar del frio

En el mercado argentino existen distintas soluciones para mejorar el aislamiento térmico sin necesidad de realizar grandes inversiones. Las opciones más económicas incluyen burletes autoadhesivos de goma o espuma, ideales para sellar hendijas en puertas y ventanas, con precios que van desde $1.700 hasta $8.500 por rollos individuales, y hasta $27.500 en kits más grandes.

Calefacción Con estos consejos podés reducir drásticamente el consumo energético y mantener el calor de tu hogar. Imagen: Freepik

Otra alternativa accesible son los kits de película aislante, que generan un efecto similar al doble vidrio al crear una cámara de aire. Dependiendo del tamaño, los precios pueden variar entre $11.200 y $45.000, con opciones más específicas que rondan entre $15.000 y $20.000.

Para soluciones más completas, se pueden sumar zócalos para puertas, paneles de policarbonato o cortinas térmicas blackout. Los zócalos cuestan entre $3.000 y $33.000 según el tipo, mientras que los paneles de policarbonato parten desde $13.000 y pueden superar los $25.000. En tanto, las cortinas térmicas listas para instalar se ubican en un rango de entre $35.000 y $47.000, ofreciendo una barrera adicional contra el frío.