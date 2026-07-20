Una fórmula de millones: el increíble contrato de Erling Haaland en el Manchester City

El astro de Noruega es el jugador mejor pagado de su club y uno de los que más ingresos percibe en todo el planeta.

La estrella de Noruega y el City es uno de los jugadores mejor pagados del planeta.

El goleador de Noruega cautivó a millones de fanáticos durante su participación en el Mundial 2026, pero es una estrella consolidada en el fútbol desde hace varios años. Erling Haaland hace delirar a los hinchas del Manchester City con su capacidad de dañar redes rivales, y eso se ve reflejado en el contrato que firmó con el conjunto inglés.

El jugador que vale una fortuna y tiene uno de los acuerdos más importantes de todo el mundo. Cada gol que convierte le inyecta una gran cantidad de dinero a sus arcas, debido a los bonos por rendimiento que se suman a su enorme salario anual.

A principios de 2025, Haaland firmó su última actualización de contrato con los Citizen. El mismo lo une a la entidad de la Premier League hasta el 30 de junio de 2034, y le permite ganar semanalmente la increíble cantidad de u$s704 mil , lo que equivale a casi u$s37 millones al año.

La estrella noruega tiene uno de los salarios más altos del mundo.

Esta enorme cifra que abona el Manchester City es también una forma de asegurarse de que su estrella no se vea tentada a abandonar el club ante los intereses de otras instituciones. No es para menos, ya que sus números son asombrosos.

Desde su llegada el 10 de mayo del 2022, el Androide acumula 162 goles y 29 asistencias en 198 partidos . Ganó la Premier League en dos oportunidades, dos FA Cup, una Community Shield, la Copa de la Liga, una Supercopa de Europa y la UEFA Champions League.

El carisma de Haaland fue clave para atraer la atención de las grandes marcas. Cuenta de X: @ErlingHaaland

Cómo los bonos hacen crecer su fortuna en cada partido

Mientras clubes importantes como Real Madrid, París Saint-Germain o Barcelona sueñan con arrebatárselo al Manchester City en cada mercado de pases, los ingleses respiran ya que realizaron un esfuerzo importante para mantenerlo en sus filas. A su enorme salario anual, se le suman los bonos por su rendimiento.

Jugar un partido, ganarlo, anotar un gol o conseguir un título o más a final de temporada, le representan un ingreso extra. Estos incentivos se traducen en un aumento importante en su patrimonio.

Una buena temporada incrementa el salario semanal a u$s1.2 millones, mientras que al año se traduce a u$s80 millones. Así, se posiciona como el mejor pago de la Premier League, ubicándose a escala mundial detrás de los astronómicos sueldos que se ganan en Arabia Saudita o la MLS, como sucede con Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.

Los acuerdos comerciales: el broche de oro para la fórmula millonaria

Fuera de su acuerdo con la entidad inglesa, Haaland también percibe ganancias millonarias gracias a los acuerdos comerciales que tiene vigentes con distintas empresas. Nike es quien lo viste y con quien cerró un vínculo por diez años, significándole un ingreso anual de u$s24 millones.

EA Sports también tiene un contrato con el Androide, abonando u$s10 millones al año a sus arcas. Además, Budweiser lo convirtió en una de sus caras en la Copa del Mundo, y es embajador de Beats by Dre, una marca de auriculares.

Al igual que con los relojes de lujo Breitling & TAG Heuer o Visa & Marriott Bonvoy, también se lo vio presente en algunos anuncios, aunque se desconoce cuáles son los términos finales de estos tratos y cuánto percibe, pero fuera de impuestos y sin contar objetivos, solo en sponsors se le suman u$s20 millones netos más a su gran contrato con el Manchester City.