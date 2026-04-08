Cuánto sale proteger a tu mascota del frío: precios y opciones de mantas, abrigos y camas térmicas

Se acerca el invierno y analizamos las mejores maneras de cuidar a los animalitos del hogar. Conocé las mejores maneras de abrigarlos.

La mejor manera de cuidar a tus mascotas en el hogar.

Con la llegada del otoño y la inminente baja de temperaturas, muchas familias empiezan a preparar sus hogares para el frío. Sin embargo, no solo las personas necesitan cuidados especiales: las mascotas también requieren atención. Aunque existe la creencia de que el pelaje es suficiente protección, lo cierto es que perros y gatos pueden sufrir consecuencias importantes durante esta época.

Desde molestias leves hasta problemas de salud graves, el frío puede afectar seriamente su bienestar. Por eso, cada vez más dueños optan por invertir en productos y soluciones que garanticen el confort de sus animales. Desde abrigos hasta camas térmicas, el mercado ofrece múltiples opciones con precios variados para protegerlos durante el otoño e invierno .

Proteger a las mascotas del frío es clave porque su organismo no siempre logra adaptarse a temperaturas extremas . La exposición prolongada puede derivar en cuadros como hipotermia , una condición peligrosa que ocurre cuando la temperatura corporal desciende drásticamente y provoca temblores, debilidad e incluso pérdida de conciencia.

El frío puede afectar fuertemente a tus mascotas, sobre todo en sus primeros años de vida.

Además, el aire frío y húmedo favorece la aparición de enfermedades respiratorias , como bronquitis o infecciones similares a la gripe. En gatos, esto suele manifestarse con estornudos, mucosidad y tos, mientras que en perros puede presentarse con cuadros similares a la conocida “tos de las perreras”.

Otro riesgo importante es la congelación en zonas sensibles como orejas, cola o almohadillas. A esto se suman los problemas articulares , especialmente en animales mayores, donde el frío intensifica dolores y limita la movilidad, afectando directamente su calidad de vida.

Perro abrigado Un buen abrigo es vital para proteger su salud y felicidad. Imagen: Freepik

Los factores a tener en cuenta para saber cómo protegerlos del frio

No todas las mascotas sienten el frío de la misma manera. Uno de los factores principales es el tipo de pelaje: los animales de pelo corto, fino o sin pelo tienen menor capacidad de aislamiento térmico, por lo que necesitan mayor protección.

El tamaño y la grasa corporal también influyen. Las mascotas pequeñas pierden calor más rápido debido a su contextura, mientras que aquellas con menor cantidad de grasa corporal tienen menos capacidad de conservar la temperatura interna.

Por último, la edad y el estado de salud son determinantes. Cachorros, animales mayores o con enfermedades crónicas presentan mayores dificultades para regular su temperatura, por lo que son más vulnerables y requieren cuidados adicionales durante los días más fríos.

Gato Abrigado Los factores a tener en cuenta para cuidar a las mascotas del hogar. Imagen: Freepik

Precios de los productos que protegen a las mascotas del frio

En Argentina, existen múltiples alternativas para proteger a las mascotas del frío, con opciones que se adaptan a distintos presupuestos. En indumentaria, los ponchos y buzos de polar se consiguen entre $2.300 y $12.000, mientras que las capas o chalecos con interior de corderito pueden costar entre $15.000 y $35.000, ofreciendo mayor abrigo para exteriores.

Para el descanso, las mantas de polar o frazadas son una opción accesible, con precios que van de $8.500 a $20.000. También existen camas autocalentables, que conservan el calor corporal sin necesidad de electricidad, con valores entre $23.000 y $95.000.

En un rango más alto, aparecen soluciones como las camas tipo “nido” (entre $75.000 y $92.000) o las cuchas térmicas eléctricas, que permiten regular la temperatura y pueden alcanzar precios de entre $99.000 y $248.000. Estas opciones buscan garantizar un entorno cálido incluso en los días más fríos del otoño e invierno.