Con la llegada del otoño y la inminente baja de temperaturas, muchas familias empiezan a preparar sus hogares para el frío. Sin embargo, no solo las personas necesitan cuidados especiales: las mascotas también requieren atención. Aunque existe la creencia de que el pelaje es suficiente protección, lo cierto es que perros y gatos pueden sufrir consecuencias importantes durante esta época.
Cuánto sale proteger a tu mascota del frío: precios y opciones de mantas, abrigos y camas térmicas
Se acerca el invierno y analizamos las mejores maneras de cuidar a los animalitos del hogar. Conocé las mejores maneras de abrigarlos.
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Desde molestias leves hasta problemas de salud graves, el frío puede afectar seriamente su bienestar. Por eso, cada vez más dueños optan por invertir en productos y soluciones que garanticen el confort de sus animales. Desde abrigos hasta camas térmicas, el mercado ofrece múltiples opciones con precios variados para protegerlos durante el otoño e invierno.
Por qué es importante proteger a tu mascota del frío
Proteger a las mascotas del frío es clave porque su organismo no siempre logra adaptarse a temperaturas extremas. La exposición prolongada puede derivar en cuadros como hipotermia, una condición peligrosa que ocurre cuando la temperatura corporal desciende drásticamente y provoca temblores, debilidad e incluso pérdida de conciencia.
Además, el aire frío y húmedo favorece la aparición de enfermedades respiratorias, como bronquitis o infecciones similares a la gripe. En gatos, esto suele manifestarse con estornudos, mucosidad y tos, mientras que en perros puede presentarse con cuadros similares a la conocida “tos de las perreras”.
Otro riesgo importante es la congelación en zonas sensibles como orejas, cola o almohadillas. A esto se suman los problemas articulares, especialmente en animales mayores, donde el frío intensifica dolores y limita la movilidad, afectando directamente su calidad de vida.
Los factores a tener en cuenta para saber cómo protegerlos del frio
No todas las mascotas sienten el frío de la misma manera. Uno de los factores principales es el tipo de pelaje: los animales de pelo corto, fino o sin pelo tienen menor capacidad de aislamiento térmico, por lo que necesitan mayor protección.
El tamaño y la grasa corporal también influyen. Las mascotas pequeñas pierden calor más rápido debido a su contextura, mientras que aquellas con menor cantidad de grasa corporal tienen menos capacidad de conservar la temperatura interna.
Por último, la edad y el estado de salud son determinantes. Cachorros, animales mayores o con enfermedades crónicas presentan mayores dificultades para regular su temperatura, por lo que son más vulnerables y requieren cuidados adicionales durante los días más fríos.
Precios de los productos que protegen a las mascotas del frio
En Argentina, existen múltiples alternativas para proteger a las mascotas del frío, con opciones que se adaptan a distintos presupuestos. En indumentaria, los ponchos y buzos de polar se consiguen entre $2.300 y $12.000, mientras que las capas o chalecos con interior de corderito pueden costar entre $15.000 y $35.000, ofreciendo mayor abrigo para exteriores.
Para el descanso, las mantas de polar o frazadas son una opción accesible, con precios que van de $8.500 a $20.000. También existen camas autocalentables, que conservan el calor corporal sin necesidad de electricidad, con valores entre $23.000 y $95.000.
En un rango más alto, aparecen soluciones como las camas tipo “nido” (entre $75.000 y $92.000) o las cuchas térmicas eléctricas, que permiten regular la temperatura y pueden alcanzar precios de entre $99.000 y $248.000. Estas opciones buscan garantizar un entorno cálido incluso en los días más fríos del otoño e invierno.
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