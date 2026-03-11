Cuánto sale mantener una mascota en Argentina en 2026 contando sólo los cuidados básicos

Alimentación, veterinaria y productos sanitarios explican el gasto mensual mínimo para perros y gatos en el país.

Los gastos de uno de los pilares de muchas familias argentinas

En la Argentina, los animales de compañía ocupan un lugar cada vez más central dentro de los hogares. Perros y gatos dejaron de ser solo mascotas para convertirse en parte de la vida cotidiana de millones de familias , algo que también impacta en el presupuesto doméstico.

Un relevamiento de hábitos de consumo muestra que casi 8 de cada 10 hogares argentinos conviven con al menos un animal , una tendencia que creció en los últimos años junto con el aumento de hogares unipersonales y cambios en las dinámicas familiares.

Mantener un animal implica una serie de gastos que ya forman parte del presupuesto mensual, como comida, controles veterinarios y productos básicos de higiene. Aunque no todos los casos son iguales, los costos mínimos ya pueden acercarse a un salario completo , especialmente en el caso de los perros.

Si se toman en cuenta únicamente los cuidados esenciales, el gasto mensual para mantener una mascota en 2026 puede variar bastante según el tamaño del animal, el tipo de alimento y el acceso a servicios veterinarios.

El rubro más importante suele ser la comida. El alimento balanceado concentra la mayor parte del gasto mensual , con valores que van aproximadamente entre $60.000 y $120.000 dependiendo de la marca y la calidad nutricional. A eso se suman los controles veterinarios. Una consulta básica en clínicas urbanas puede costar entre $35.000 y $80.000 , aunque no necesariamente se realiza todos los meses.

Los tratamientos preventivos también forman parte del cálculo. Las pipetas antipulgas, desparasitarios y vacunas se aplican en distintos momentos del año, pero si se prorratea el gasto mensual representan un monto constante dentro del cuidado sanitario del animal.

En el caso de los perros aparece además un gasto que no todos contemplan al principio: los paseos. Para quienes viven en departamentos o no tienen patio, contratar un paseador puede implicar alrededor de $80.000 mensuales, dependiendo de la frecuencia del servicio.

Si se suman esos elementos básicos; alimento, salud preventiva y paseos, mantener un perro de tamaño mediano puede demandar hasta $360.000 por mes, una cifra que incluso supera el salario mínimo vigente en algunos momentos del año.

Diferencia económica entre un perro y un gato

Aunque ambos requieren cuidados similares, mantener un gato suele ser considerablemente más barato que mantener un perro. La principal razón es el consumo de alimento y la menor necesidad de servicios externos.

Un gato adulto, en general, come menos cantidad de balanceado que un perro mediano. Además, no necesita paseos diarios ni actividades supervisadas fuera de la casa. Esa diferencia explica por qué el presupuesto mensual de un felino suele ser cerca de la mitad del de un perro.

El gasto típico de un gato incluye alimento, piedritas sanitarias, vacunas y controles veterinarios periódicos. Aunque los valores pueden variar según la marca del alimento o el tamaño del animal, el presupuesto suele mantenerse bastante más bajo.

Perros y gatos.jpg

Aun así, hay un punto donde ambos se parecen: los gastos imprevistos. Una enfermedad, un estudio clínico o una cirugía pueden modificar por completo el presupuesto, algo que muchos dueños de mascotas conocen bien. Por eso, veterinarios y especialistas suelen recomendar contemplar un pequeño “fondo para emergencias”. No es un gasto fijo, pero ayuda a enfrentar situaciones inesperadas que forman parte de la vida de cualquier animal.