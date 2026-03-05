Cuánto salen las botellas térmicas para la vuelta a clases 2026: modelos, opciones y precios + Seguir en









Estar bien hidratado es fundamental para la salud, y con estos elementos prácticos es mucho más fácil.

Las mejores opciones para llevar al colegio esta vuelta a clases. Imagen: Freepik

Con la vuelta a clases 2026, muchas familias comienzan a organizar las compras escolares y entre los productos más buscados aparecen las botellas térmicas. Estos recipientes se volvieron un elemento habitual en mochilas y viandas porque permiten llevar bebidas durante toda la jornada.

Mantenerse bien hidratado es clave para el rendimiento escolar, especialmente en jornadas largas o con altas temperaturas. Por eso, las botellas térmicas son una opción práctica y útil, ya que ayudan a conservar la temperatura del agua o las infusiones durante varias horas.

Botellas Térmicas Existen diferentes tipos de botellas, con distintas características, conocé cuál es la mejor para vos. Imagen: Worpin Qué hay que tener en cuenta antes de comprar un termo o botella térmica Al elegir una botella térmica o un termo es importante considerar los materiales y el sistema de aislamiento. Muchos modelos están fabricados con acero inoxidable de doble pared, lo que permite conservar tanto el frío como el calor por más tiempo y evita la condensación exterior.

También es importante prestar atención a la capacidad, ya que existen modelos compactos de medio litro ideales para la escuela, y otros más grandes pensados para jornadas largas. Algunos incluyen picos deportivos o sistemas de apertura rápida, mientras que otros tienen tapas a rosca o tapones especiales para cebar mate.

Otro aspecto relevante es la resistencia y la calidad del sellado, que ayudan a prevenir derrames dentro de la mochila. Las botellas con aislamiento al vacío suelen ofrecer mejor conservación térmica, mientras que los modelos más robustos están pensados para uso intensivo.

Precios y opciones de las botellas térmicas en 2026 Para marzo de 2026, los precios de botellas térmicas y termos en Argentina muestran una amplia variedad según la capacidad y las características. Los modelos más económicos, especialmente los de entre 500 ml y 600 ml con doble capa de acero inoxidable, se consiguen desde unos $19.600 hasta aproximadamente $37.000. Las botellas de 750 ml suelen ubicarse entre los $20.000 y $47.500. En la gama intermedia aparecen los termos de 1 litro con aislamiento de doble pared y sistemas pensados para infusiones, cuyos valores se ubican entre $45.000 y $65.000. También existen modelos de mayor capacidad y mejor rendimiento térmico que pueden alcanzar valores cercanos a los $139.000. En el segmento más alto se encuentran los termos de mayor resistencia y capacidad, que van desde los 950 ml hasta los 2 litros. Estos productos pueden costar entre $130.000 y $180.000 en los modelos más completos, mientras que las versiones de 2 litros parten desde unos $192.000 y pueden superar los $230.000 según sus características.

