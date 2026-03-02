Último Primer Día: CABA refuerza controles y sancionará a quienes lleguen en "condiciones inapropiadas"

A partir del lunes, habrá sanciones para alumnos que lleguen en estado inapropiado y se reducirá a 20 el máximo anual de inasistencias.

Los alumnos en estado de intoxicación no podrán permanecer en la escuela y se les computará una falta.

El Ministerio de Educación de la Ciudad inicia el lunes las clases en el nivel secundario con controles específicos por el Último Primer Día (UPD) y con un nuevo régimen que reduce de 25 a 20 la cantidad máxima de faltas anuales para ordenar la asistencia y reforzar la seguridad escolar.

La medida establece que los estudiantes de último año que se presenten en "condiciones inapropiadas" no podrán permanecer en la escuela y se les computará una inasistencia . La resolución apunta a garantizar un comienzo de ciclo lectivo en condiciones adecuadas y promover celebraciones responsables dentro de los colegios.

El lunes, en el primer día de clases, no podrán permanecer en los establecimientos quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

En esos casos, además de no poder quedarse en la institución, se les registrará una falta.

Resguardar al estudiante en un espacio seguro dentro de la escuela, bajo supervisión adulta, hasta la llegada de la madre, padre o responsable.

Comunicarse con la familia para solicitar el retiro, si corresponde.

Labrar un acta con fecha, hora, identificación del alumno, descripción de lo observado, datos del adulto responsable y horario de retiro.

Solicitar la intervención del SAME (107) u otro servicio de emergencias si hubiera signos de riesgo o necesidad de atención médica.

La resolución forma parte de la campaña “El último primer día empieza en la escuela”, que busca reducir los riesgos asociados al UPD, un ritual que se consolidó como inicio del último año con reuniones nocturnas sin descanso y consumo excesivo de alcohol. Muchos estudiantes no duermen lo suficiente la noche previa, consumen alcohol sin control y afectan tanto su seguridad como el clima institucional y el aprendizaje.

UPD.jpg La campaña “El último primer día empieza en la escuela” promueve celebraciones responsables.

“La responsabilidad es de todos: estudiantes, familias y escuela. Hay maneras más lindas y saludables de celebrar el último primer día. Que sea un día de reencuentro y alegría para todos”, expresó la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.

Antes de su publicación en el Boletín Oficial, la medida fue comunicada a directivos y familias. También se pidió reforzar el diálogo con adultos responsables y promover celebraciones seguras. Además, la campaña incluye recomendaciones para organizar un primer día especial dentro de la escuela, con recreos activos, propuestas lúdicas y música.

¿Cómo cambia el régimen de faltas en Secundaria?

La Ciudad actualizó el Reglamento Escolar y el Régimen Académico del Nivel Secundario con el objetivo de reducir el ausentismo reiterado. Las principales modificaciones son:

El máximo anual de inasistencias baja de 25 a 20 en escuelas públicas y privadas.

Solo podrán acumularse hasta 5 faltas injustificadas por bimestre.

La regularidad se evaluará cada dos meses.

Un estudiante perderá la condición de regular si supera 5 faltas injustificadas en dos bimestres consecutivos y deberá recuperar contenidos en el receso invernal o en el período diciembre-febrero.

Actualmente, 9 de cada 10 faltas no se justifican y la tasa de ausentismo en secundaria alcanza el 19,6%. Con estos cambios, la Ciudad busca reforzar la asistencia como condición para el aprendizaje, prevenir el abandono escolar y garantizar que cada día en la escuela cuente.