La investigación judicial por la muerte de Olmedo: entre la "muerte dudosa" y las pericias toxicológicas

El expediente revisó testimonios, autopsias y reconstrucciones tras la caída del humorista desde un edificio de Mar del Plata.

La madrugada del 5 de marzo de 1988 quedó grabada en la memoria colectiva de Argentina. Ese día murió uno de los humoristas más populares del país, Alberto Olmedo , luego de caer desde el balcón de un edificio en Mar del Plata . La noticia sacudió al mundo del espectáculo y generó una conmoción nacional .

El actor, figura central de la televisión y el teatro de revista, estaba en plena temporada de verano cuando ocurrió el hecho. Su fallecimiento abrió una investigación judicial que buscó determinar qué ocurrió exactamente en los minutos previos a la caída desde el piso 11 del edificio donde se alojaba.

La investigación comenzó inmediatamente después del fallecimiento del actor. La causa fue caratulada en un primer momento como “muerte dudosa” , una figura judicial habitual cuando todavía no están claros los motivos de un fallecimiento.

El expediente quedó bajo la órbita del Juzgado Criminal N°3 de Mar del Plata , que ordenó las primeras medidas para reconstruir lo ocurrido. Entre ellas se incluyeron declaraciones testimoniales, análisis periciales y el relevamiento del departamento donde se encontraba el humorista.

El hecho ocurrió en el edificio Maral 39 , ubicado cerca de la costa marplatense. Allí se hospedaba Olmedo durante la temporada teatral. En aquellos primeros días, la investigación intentó responder preguntas básicas: si hubo intervención de terceros, si se trató de un accidente o si existía alguna otra circunstancia que explicara la caída.

La inspección en el Maral 39: reconstrucción de la caída desde el piso 11

Uno de los momentos clave del expediente fue la inspección realizada en el departamento del piso 11. Los investigadores examinaron el balcón desde el cual cayó el actor y realizaron mediciones para entender cómo pudo haberse producido el accidente.

Según las reconstrucciones posteriores, Olmedo habría estado sentado o apoyado en la baranda del balcón. En ese contexto, un movimiento brusco habría provocado la pérdida de equilibrio, lo que derivó en la caída. El análisis del lugar también incluyó la disposición de muebles y objetos dentro del departamento. Los peritos intentaron reconstruir la posición de las personas presentes y el recorrido previo al accidente.

Estas tareas formaban parte del procedimiento habitual en casos de muertes con circunstancias poco claras. La idea era determinar si la escena coincidía con el relato de los testigos.

alberto olmedo.jpg Télam

El testimonio clave de Nancy Herrera: la última versión de los hechos

La principal testigo del hecho fue Nancy Herrera, quien se encontraba con el humorista en el momento del accidente. En su declaración ante la Justicia, relató que ambos estaban en el balcón del departamento cuando ocurrió la caída. Según su versión, Olmedo estaba bromeando y realizando movimientos que terminaron provocando la pérdida de equilibrio.

El relato de la actriz fue fundamental para la investigación. Su testimonio permitió reconstruir los últimos minutos del humorista y orientó gran parte del análisis judicial.

Los resultados de la autopsia: pericias en vísceras y el hallazgo de sustancias

La autopsia fue otro punto central de la investigación. Los médicos forenses analizaron el cuerpo del actor para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Además de confirmar que la muerte fue consecuencia de las lesiones producidas por la caída, se realizaron pericias toxicológicas sobre muestras de vísceras. Los estudios detectaron la presencia de alcohol y otras sustancias en el organismo. Estos resultados formaron parte del expediente y ayudaron a contextualizar el estado del humorista en el momento del accidente.

Las pericias toxicológicas son habituales en investigaciones de este tipo, ya que permiten evaluar si existían factores que pudieran haber influido en la pérdida de equilibrio o en la percepción del riesgo.

El cierre del caso: las conclusiones sobre el accidente fatal que enlutó al país

Tras analizar testimonios, pericias médicas e inspecciones en el lugar del hecho, la Justicia concluyó que la muerte de Alberto Olmedo fue producto de un accidente. El expediente no encontró indicios de intervención de terceros ni elementos que sugirieran un hecho delictivo. La hipótesis más consistente fue que el actor perdió el equilibrio mientras estaba en el balcón del departamento.

El cierre de la causa marcó el final de la investigación judicial, aunque el episodio continuó siendo recordado durante décadas por el impacto que tuvo en la cultura popular argentina. Olmedo era una figura enorme del humor nacional, creador de personajes que quedaron en la memoria colectiva y protagonista de programas televisivos que marcaron época.

A 38 años del hecho, la investigación sigue siendo recordada como uno de los casos más conmocionantes del espectáculo argentino, no solo por las circunstancias del accidente, sino también por la figura de un artista que formaba parte de la vida cotidiana de millones de espectadores.