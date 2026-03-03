Cuánto salen las loncheras para la vuelta a clases 2026: alternativas y precios + Seguir en









Uno de los elementos más útiles para el comienzo del ciclo lectivo. Conocé las características y los valores de cada uno.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir una lonchera para clases. Imagen: Freepik

Con el regreso a clases, muchas familias no solo deben comprar útiles escolares y mochilas, sino también loncheras para que los chicos puedan llevar su comida al colegio. Estos accesorios son fundamentales para conservar los alimentos en buen estado durante la jornada escolar.

Actualmente existe una gran variedad de modelos que se adaptan a distintas edades y necesidades, desde recipientes simples hasta sistemas térmicos más completos. Los precios varían según los materiales, la capacidad y el nivel de conservación de la temperatura. A continuación, todo lo que tenés que tener en cuenta a la hora de elegir una.

Lonchera El espacio y la distribución son fundamentales a la hora de elegir tu lonchera. Imagen: Freepik Lo que tenés que tener en cuenta antes de comprar tu lonchera Al elegir una lonchera es importante tener en cuenta el tamaño y la capacidad según la edad del estudiante. Los modelos más chicos suelen ser suficientes para nivel inicial, mientras que los estudiantes más grandes necesitan recipientes con mayor espacio para cubrir jornadas más largas.

Otro punto clave es el material y la facilidad de limpieza. Las loncheras con interiores aptos para alimentos, como acero inoxidable o materiales plásticos de buena calidad, resultan más higiénicas y duraderas. También conviene elegir modelos con pocas costuras internas para evitar que se acumulen restos de comida.

Además, el aislamiento térmico es una característica fundamental para mantener los alimentos frescos y seguros durante varias horas. Las loncheras con compartimentos ayudan a separar los alimentos, mientras que los modelos térmicos o multicapa ofrecen una mejor conservación y mayor resistencia al uso diario.

Lonchera La mejor opción para llevar tu comida y volver a clases con todo. Imagen: Freepik Precios de loncheras en 2026 Las loncheras más económicas suelen ser recipientes plásticos con divisiones internas para separar los alimentos. Estos modelos básicos, generalmente de entre 800 ml y 1,2 litros de capacidad, se encuentran entre las opciones más accesibles del mercado y representan la alternativa más barata para la vuelta a clases, rondando desde los $9.895 hasta aproximadamente los $15.000. En el segmento intermedio aparecen los bolsos y loncheras térmicas de tela con interior aislante, que permiten conservar mejor la temperatura de los alimentos. En marzo de 2026, estos modelos suelen ubicarse aproximadamente entre $26.000 y $33.000, según el tamaño y las características. Las loncheras más completas corresponden a los sistemas multicapa o con recipientes de acero inoxidable, que ofrecen mayor durabilidad e higiene. Estos modelos de gama alta tienen mayor capacidad y mejor conservación de los alimentos, ubicándose en el rango más alto de precios entre las opciones genéricas disponibles. Parten desde los $26.000 y pueden superar los $40.000 en modelos de 3 niveles o de gran capacidad.

