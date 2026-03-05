Noche de las Hamburgueserías 2026: guía completa de fechas, horarios y locales participantes en CABA

Más de 300 locales de la ciudad, incluye cadenas reconocidas, ofrecerán combos de hamburguesa, acompañamiento y bebida con 50% de descuento.

Los patios al aire libre en Palermo y Chacarita funcionarán desde las 19 horas, con música en vivo y food trucks.

La Noche de las Hamburgueserías vuelve a la Ciudad de Buenos Aires con un recorrido gastronómico imperdible para los amantes de la comida. El viernes 6 de marzo más de 300 locales ofrecerán combos con un 50% de descuento .

Entre los participantes se encuentran cadenas reconocidas como McDonald’s y Mostaza , además de firmas artesanales de distintos barrios.

Además, la edición de este año contará con dos grandes patios al aire libre , uno frente al Planetario Galileo Galilei y otro en el Parque Los Andes , donde se podrán degustar las propuestas con música y espectáculos en vivo. A continuación, conocé los detalles.

La iniciativa, organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica, será el viernes 6 de marzo , con horario de inicio a partir de las 19:00 horas y extensión hasta el cierre de cada local adherido.

Todos los establecimientos ofrecerán un combo promocional con 50% de descuento , que incluye hamburguesa, acompañamiento y bebida.

Es importante destacar que cada firma define cuál es su opción específica dentro de la oferta, por lo que se recomienda consultar previamente el menú disponible en las sucursales mediante el mapa virtual oficial del evento.

Además, la edición 2026 contará con dos patios al aire libre, que funcionarán desde las 19:00 hasta la medianoche. Uno estará ubicado frente al Planetario Galileo Galilei en Palermo, mientras que el segundo se encontrará en el Parque Los Andes en Chacarita.

Buller - Hamburguesa Mexicana.jpg

Mostaza, una de las cadenas más populares, ofrecerá descuentos exclusivos a través de su App oficial, disponibles únicamente en las sucursales adheridas en CABA. El horario de atención para la Noche de las Hamburgueserías coincide con el del evento, desde las 19:00 hasta el cierre del local.

De acuerdo con el comunicado de prensa, las promociones incluyen:

Combo Homo Argentum: $9.700

$9.700 Combo Mega TR1: $9.700

$9.700 Combo Mega Doble Cuarto 6ta a Fondo: $9.950

$9.950 Balde de Papas Coated: $4.750

$4.750 Twist Dubai: $2.750

mostaza Gentileza Mostaza

Otros participantes son Burger King, Big Pons, The Food Truck Store, Mi Barrio, El Desembarco, Dean & Dennys, Frank’s Grill, Kiddo, La Choppería, Williamsburg, PIBÄ, Shivo’s, Temple y Weiss.

El descuento de McDonald’s en la Noche de las Hamburgueserías

Este viernes por la noche, McDonald’s invita a sumarse a la iniciativa “La Noche de las Hamburgueserías”. La campaña busca dinamizar la presencia de la cadena en un horario nocturno mediante una oferta exclusiva para quienes descarguen o ingresen a la app oficial y activen un código promocional.

El beneficio clave de la promoción es el 50% de descuento en un McCombo Mediano Bacon Cheddar McMelt, disponible de 19:00 a 00:00. Para obtener la rebaja, los usuarios deben ingresar el código NOCHE50MC dentro de la app de McDonald’s y activar la oferta antes de realizar el pedido.

mcdonalds noche de las hamburgueserias McDonald's

Es importante notar que la disponibilidad puede variar según ciudad y stock, y que la promoción está sujeta a los términos y condiciones de la app.