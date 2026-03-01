Paro nacional docente: marzo inicia con protestas y aumento de la conflictividad social

Gremios docentes realizaran la medida de fuerza por 24 horas en reclamo por el deterioro de los salarios y las condiciones de trabajo.

Los docentes realizarán este lunes 2 de marzo un paro nacional , en reclamo contra el ajuste en educación, la caída de los salarios y por mejoras en las condiciones de trabajo. La medida, el día después del discurso de Javier Milei de apertura de sesiones ordinarias, es una muestra del nivel de conflictividad social que el Gobierno enfrenta desde que arrancó el año, luego de los despidos en FATE y la medida de fuerza de la CGT, que ponen a prueba al Gobierno en lo que se prevé como un año cargado de reclamos, derivados de la crisis económica que afrontan varios sectores sociales.

La medida de fuerza convocada por CTERA, UDA, CEA, Sadop y Amet afectará el inicio del ciclo lectivo en varias provincias que tendrán el comienzo de sus actividades mañana, entre ellas Buenos Aires, mientras que en CABA se dará el inicio de actividades en el nivel secundario. Los sindicatos denuncian la falta de avances en la convocatoria a la paritaria nacional docente y reclaman por la recomposición de salarios, en una situación económica que complica a los sectores medios y bajos. En un comunicado conjunto, los representantes sindicales aseguraron que “ los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos ”, y subrayaron que la huelga es una reacción “ en defensa de los derechos laborales y salariales ”.

Para la misma jornada, el Gobierno (a través del Ministerio de Capital Humano) convocó a una reunión con los gremios docentes, luego del intento de frenar el paro, un pedido que no recaló en los gremios. Varios de ellos dirán presentes para tratar de destrabar el conflicto salarial, que suma presión por la reciente aprobación de la reforma laboral y la posible llegada del proyecto de reforma educativa de Milei, denominado "ley de Libertad Educativa", lo que pone en estado de alerta a docentes y no docentes por los cambios que plantea.

Entre los reclamos centrales figura además la restauración del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) , un aumento salarial que recupere el poder adquisitivo y un incremento urgente del presupuesto educativo. La secretaria general de CTERA , Sonia Alesso , anticipó en diálogo con Ámbito un fuerte impacto del paro docente nacional de mañana, en la que los maestros protestan contra la crisis salarial y presupuestaria que atraviesa el sistema educativo. “ Va a ser un paro muy importante, hay movilización en muchas provincias ”, sostuvo, al señalar que el reclamo central apunta a “ más financiamiento, aumento de salarios y la convocatoria a la paritaria nacional docente ”. La dirigente advirtió además que el recorte de recursos afecta no solo los ingresos sino también “ las condiciones de trabajo, la construcción de escuelas y el financiamiento educativo nacional ”.

Alesso cuestionó las políticas educativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y aseguró que forman parte de un esquema más amplio de reformas estructurales. “ La ley de Libertad Educativa es la cara pedagógica de la reforma laboral ”, afirmó, al advertir que el enfoque oficial implica “ un corrimiento del Estado de su responsabilidad de garantizar igualdad y ascenso social ”. Según explicó, el proyecto reduce el rol estatal en la planificación educativa y podría generar un sistema con menor inversión y mayor fragmentación.

Paritaria docente.jpg Sonia Alesso, secretaria general de CTERA. Foto: CTERA

En ese contexto, la titular de CTERA alertó sobre el deterioro del poder adquisitivo docente y la caída del presupuesto educativo. “Hoy los maestros ya no llegan a fin de mes”, señaló, y remarcó que la eliminación de fondos nacionales y la falta de actualización salarial profundizan la crisis. “Es el presupuesto educativo más bajo en 20 o 25 años”, remarcó.

En esa línea, Alesso alertó que el escenario actual podría derivar en una mayor conflictividad social y en dificultades para sostener la calidad del sistema educativo argentino, lo que llevará a “un estado creciente de movilización y de protesta” tanto en el sector educativo como en otros ámbitos laborales. En ese sentido, vinculó el aumento de las medidas de fuerza con la pérdida del poder adquisitivo y el impacto del ajuste económico de las medidas del gobierno de Milei. “No son conscientes del malestar que hay en la sociedad”, afirmó, al señalar que los reclamos no se limitan al ámbito docente sino que responden a un contexto social más amplio.

En la misma sintonía, Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), manifestó que el Gobierno "no convoca a reunión paritaria desde febrero de 2025", momento desde el cual "no hubo acuerdo por el salario mínimo que el Ejecutivo decretó en $500.000". Los gremios docentes enrolados en la CGT brindarán mañana a las 16 una conferencia de prensa en el edificio de la central obrera en la calle Azopardo, a modo de reporte de la situación adversa que hoy atraviesan los docentes en el país.

El impacto en el salario docente, en números

De acuerdo a distintos informes, el salario promedio docente en Argentina se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 20 años, según análisis económicos citados en la nota. Esta caída real del salario viene desde años anteriores, con una reducción significativa del poder adquisitivo, especialmente acelerada desde 2024.

Según datos oficiales, existen grandes disparidades salariales entre provincias:

En Neuquén , un docente con 10 años de antigüedad cobraba alrededor de $1.471.200 (septiembre de 2025).

, un docente con 10 años de antigüedad cobraba alrededor de $1.471.200 (septiembre de 2025). En Misiones , ese mismo perfil cobraba unos $677.246, muy por debajo del promedio nacional.

, ese mismo perfil cobraba unos $677.246, muy por debajo del promedio nacional. En Provincia de Buenos Aires la cifra era $781.326, y en CABA $907.122.

docentes paro cordoba marcha

De acuerdo con informes de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE) de la Secretaría de Educación de la Nación, entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025 los salarios docentes cayeron 19% en promedio a nivel nacional. Además de la caída salarial, la inversión educativa nacional se redujo fuertemente, lo que impacta en los ingresos de los docentes y la financiación del sector. En 2026 se estimaba que la inversión sería del 0,75% del PBI, por debajo de la de años anteriores.

Por otra parte, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) hace dos años también contribuyó a reducir los ingresos docentes, ya que representaba entre el 8% y 15% del salario en muchas jurisdicciones. Desde CTERA señalan que, si se actualizara este aporte salarial a valores acordes a la inflación, los docentes cobrarían alrededor de $300.000 más por cargo.

La situación en la educación privada

Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) advirtieron sobre un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los docentes del sector privado en el marco de la crisis económica. Según señalaron, la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente durante el último año generó una marcada disparidad salarial entre las jurisdicciones y dejó sin referencia un piso salarial común para las negociaciones provinciales.

De acuerdo con los relevamientos del sindicato, durante la gestión del presidente Javier Milei la inflación acumulada alcanzó el 269,8%, mientras que el aumento del piso salarial docente fue del 127,3%, lo que implicó una pérdida del poder de compra del 38,5%. Desde Sadop también alertaron que el desfinanciamiento educativo impacta en las condiciones laborales, "con cierres de cursos, reducción de matrícula y despidos, además de mayores riesgos psicosociales para los trabajadores".

En ese contexto, desde el sindicato sostuvieron que la situación económica general también afecta al sistema de gestión privada, ya que las escuelas reflejan la caída de ingresos de las familias. “La escuela es una caja de resonancia de lo que pasa a nivel social”, indicaron, al remarcar que el deterioro salarial y la crisis económica están generando un escenario de creciente preocupación para docentes y personal no docente.

Qué provincias arrancan las clases este lunes 2 de marzo

De acuerdo al calendario escolar 2026, estas provincias darán inicio al ciclo lectivo 2026 hoy: