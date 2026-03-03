Tucumán inició el ciclo lectivo 2026 + Seguir en









El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el acto oficial en Alderetes y destacó el acuerdo con los gremios docentes para garantizar el inicio de clases. El Gobierno provincial ratificó medidas para sostener la presencialidad y acompañar a estudiantes y maestros.

El acto se realizó en la Escuela Fray Manuel Pérez, en Alderetes, con la presencia de autoridades, docentes, alumnos y familias.

La provincia de Tucumán inició oficialmente este martes el ciclo lectivo 2026, en la Escuela Fray Manuel Pérez de la ciudad de Alderetes. El acto estuvo encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo y la presencia de cientos de alumnos, docentes y familias que participaron del acto de apertura en el establecimiento educativo.

En ese marco, el gobernador tucumano destacó el trabajo de los representantes de los docentes, los secretarios gremiales y funcionarios del Poder Ejecutivo para dialogar, aunar criterios y dar inicio a las clases. “Para nosotros la educación es primero, no es un eslogan”, afirmó Jaldo. Asimismo, enumeró medidas concretas adoptadas por el Gobierno para acompañar a estudiantes y docentes.

“Estamos trabajando por la presencialidad plena, por eso hemos implementado el boleto estudiantil gratuito, el seguro escolar pagado por el Gobierno de la Provincia en la Caja Popular de Ahorro y estamos pagando con fondos provinciales el incentivo docente que dejó de llegar de la Nación, al igual que la conectividad”.

Educación y diálogo como bandera En esa línea, Jaldo convocó a la unidad de la comunidad educativa y al diálogo permanente. “Los chicos están primero, por eso dejemos las diferencias y nos pongamos a trabajar. El diálogo sigue, tenemos la Casa de Gobierno y todo el Poder Ejecutivo provincial con las puertas abiertas para seguir conversando con todos los docentes de la provincia”.

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo, presente en la ceremonia, sostuvo: “No hay otra forma de trabajar, de aprender, de desarrollarse que no sea con educación. Y en eso el gobierno provincial está sumamente comprometido. Vamos a poner todo el empeño posible para que las clases se desarrollen con absoluta normalidad, una buena señal es este inicio de clases. Desde la Legislatura, por supuesto, vamos a apoyar y vamos a dar y brindar todas las herramientas que sean necesarias para que esto así ocurra”.

El acto oficial dejó inaugurado formalmente el ciclo lectivo 2026 y reafirmó la decisión del Gobierno provincial de sostener la educación como política de Estado, con acciones concretas orientadas a garantizar igualdad de oportunidades en todo el territorio tucumano.