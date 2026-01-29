En verano, cuando el calor invita a pasar largas horas sobre la arena tomando sol, una lona playera se vuelve un accesorio indispensable. Más allá de ir a la playa, también sirve para picnics, parques o cualquier plan al aire libre, y elegir bien puede hacer la diferencia en comodidad y durabilidad.
Cuánto salen las lonas para la playa en 2026: precios y opciones
Este verano, para tomar sol, una de las mejores opciones son estos elementos. Qué hay que tener en cuenta.
Planear con anticipación la compra de una lona permite ahorrar y elegir entre distintas calidades y diseños según el uso que planees darle este verano 2026, desde opciones económicas simples hasta modelos más completos y resistentes.
Qué hay que tener en cuenta antes de comprar tu lona playera
Antes de elegir una lona para la playa, es importante considerar el material y la resistencia de la tela: algunas son ligeras y básicas, otras incluyen tratamiento para resistir arena y humedad, y las de mayor calidad suelen tener mayor durabilidad y confort.
También hay que fijarse en las medidas y portabilidad: lonas más grandes ofrecen más espacio para descansar, pero ocupan más lugar al transportarlas. Otros modelos vienen con bolsa o estuche de transporte, tiras para engancharlas o materiales de secado rápido que suman comodidad al uso.
Precios y opciones de las lonas para playa en 2026
En el mercado argentino podés encontrar lonas playeras económicas desde aproximadamente $8.000 a $11.000, que son modelos simples de algodón o mezcla con poliéster ideales si buscás algo básico para la arena.
Un escalón medio incluye opciones alrededor de $10.000 a $30.000, con lonas de mejores telas, estampados y mayor tamaño, más cómodas para uso frecuente.
En la gama alta y más completas, hay lonas tipo manta o con diseños especiales que pueden empezar en $38.000 y alcanzar más de $70.000, ofreciendo mayor tamaño, materiales más resistentes o estampados exclusivos.
