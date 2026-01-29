Cuánto salen las lonas para la playa en 2026: precios y opciones + Seguir en









Este verano, para tomar sol, una de las mejores opciones son estos elementos. Qué hay que tener en cuenta.

Una de las mejores maneras de aprovechar el sol este verano. Imagen: Freepik

En verano, cuando el calor invita a pasar largas horas sobre la arena tomando sol, una lona playera se vuelve un accesorio indispensable. Más allá de ir a la playa, también sirve para picnics, parques o cualquier plan al aire libre, y elegir bien puede hacer la diferencia en comodidad y durabilidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Planear con anticipación la compra de una lona permite ahorrar y elegir entre distintas calidades y diseños según el uso que planees darle este verano 2026, desde opciones económicas simples hasta modelos más completos y resistentes.

Lona playera Todo lo que tenés que tener en cuenta en cuanto a precios y calidades, para disfrutar el verano. Imagen: Freepik Qué hay que tener en cuenta antes de comprar tu lona playera Antes de elegir una lona para la playa, es importante considerar el material y la resistencia de la tela: algunas son ligeras y básicas, otras incluyen tratamiento para resistir arena y humedad, y las de mayor calidad suelen tener mayor durabilidad y confort.

También hay que fijarse en las medidas y portabilidad: lonas más grandes ofrecen más espacio para descansar, pero ocupan más lugar al transportarlas. Otros modelos vienen con bolsa o estuche de transporte, tiras para engancharlas o materiales de secado rápido que suman comodidad al uso.

Precios y opciones de las lonas para playa en 2026 En el mercado argentino podés encontrar lonas playeras económicas desde aproximadamente $8.000 a $11.000, que son modelos simples de algodón o mezcla con poliéster ideales si buscás algo básico para la arena.

Un escalón medio incluye opciones alrededor de $10.000 a $30.000, con lonas de mejores telas, estampados y mayor tamaño, más cómodas para uso frecuente. En la gama alta y más completas, hay lonas tipo manta o con diseños especiales que pueden empezar en $38.000 y alcanzar más de $70.000, ofreciendo mayor tamaño, materiales más resistentes o estampados exclusivos.

Temas verano