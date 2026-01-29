Sale a remate terreno en el corazón de Neuquén: ideal para petroleras de Vaca Muerta

El Gobierno convocó a una subasta pública para vender un inmueble de 3.558 m² en la capital neuquina, con un valor base superior a los u$s2,7 millones, en el marco del plan de enajenación de activos estatales.

El inmueble de más de 3.500 m² será subastado por la AABE con un valor base superior a los u$s2,7 millones.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) autorizó la convocatoria a una subasta pública para la venta de un inmueble ubicado en la ciudad de Neuquén , según lo dispuesto en la Resolución 28/2026 , publicada este martes en el Boletín Oficial.

El terreno se encuentra en la intersección de las calles Islas Malvinas y Buenos Aires , dentro del departamento Confluencia, y cuenta con una superficie total de 3.558,63 metros cuadrados , de acuerdo con la mensura oficial. El inmueble está identificado catastralmente como Departamento 09, Circunscripción 20, Sección 066, Parcela 9285 , y vinculado al Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE) bajo el CIE Nº 5800017736/1.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó el valor venal del terreno —al contado y desocupado— en $4.090 millones , lo que equivale a u$s2.791.808,87 , según el tipo de cambio del Banco Nación vigente al 10 de diciembre de 2025. En tanto, el valor base de venta fue determinado en $3.885,5 millones , o su equivalente a u$s2.652.218,43 .

No obstante, la Dirección de Asuntos Comunitarios solicitó que la subasta se realice con un precio base de u$s2.791.808,87 , criterio que fue adoptado por la AABE para la confección del Pliego de Bases y Condiciones Particulares , aprobado en la misma resolución.

El procedimiento se llevará a cabo bajo la modalidad de Subasta Pública Nº 392-0013-SPU26 , conforme a lo establecido en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y en el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional.

Marco normativo y antecedentes

El inmueble forma parte del conjunto de bienes cuya enajenación fue autorizada originalmente por el Decreto 355/2018. Posteriormente, el Decreto 950/2024 instruyó a la AABE a impulsar la venta de aquellos activos estatales que aún no habían sido enajenados, entre los cuales se encuentra este terreno ubicado en Neuquén.

En enero de este año, el inmueble fue desafectado de la jurisdicción del Ministerio de Defensa – Estado Mayor General del Ejército, mediante la Resolución 7/2026, habilitando así su disposición por parte del Estado nacional.

El proceso cuenta con las intervenciones técnicas y administrativas correspondientes, incluyendo la Escribanía General del Gobierno de la Nación, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y la Dirección de Desarrollo Urbano Territorial, que evaluó la capacidad constructiva del predio.

Subasta electrónica y destino de los fondos

La subasta se realizará a través del sistema electrónico SUBAST.AR, plataforma obligatoria para los procedimientos de subasta pública de inmuebles del Estado nacional. Los fondos que se obtengan por la venta del terreno, una vez deducidos los gastos, se destinarán conforme a lo previsto en el artículo 15 del Decreto 1.382/2012, que regula el uso de los recursos provenientes de la enajenación de bienes estatales.

La resolución también delega en la Dirección General de Administración de la AABE la facultad de emitir circulares aclaratorias o modificatorias vinculadas al procedimiento, dentro de los alcances previstos por la normativa vigente.