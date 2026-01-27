Cuánto salen los vasos térmicos para el verano 2026: precios y opciones + Seguir en









Uno de los mejores amigos, en cuanto a practicidad y utilidad, para mantener los líquidos fríos con este calor.

Todo lo que tenés que saber para llevar tu bebida con vos este verano. Imagen: Freepik

Los vasos térmicos se han convertido en un accesorio imprescindible para mantener las bebidas frías, especialmente en lugares donde el calor es implacable. No solo ayudan a disfrutar de un refresco bien frío, sino que también son prácticos para quienes buscan una opción sostenible y cómoda. Con la llegada del verano, las opciones disponibles en el mercado se han diversificado.

En esta nota, te presentamos una selección con algunas de las mejores opciones de vasos térmicos disponibles en el mercado, con características, precios y ventajas. Te sorprenderá ver cómo el diseño y la tecnología mejoran cada vez más la experiencia de mantener tu bebida fría durante horas.

Cool Bottles Las distintas opciones de vasos y botellas para este verano. Imagen: Cool Bottles Vasos térmicos: precios y alternativas en el verano 2026 A la hora de comprar un vaso térmico, existen diferentes opciones, para los que prefieren precios más económicos, o los que prioricen calidades más altas. Los modelos más económicos, generalmente de acero inoxidable con capacidades de 473 ml a 500 ml, se encuentran en un rango de $23.000 a $27.000.

Por otro lado, las opciones de gama media-alta, que incluyen características como doble pico, manijas ergonómicas y capacidades de hasta 900 ml, oscilan entre los $30.000 y $34.000.

Vasos térmicos Existen distintas opciones de vasos para todo tipo de utilidades, líquidos fríos o calientes. Imagen: Freepik Los beneficios de tener un vaso térmico Uno de los principales beneficios de un vaso térmico es su capacidad para mantener las bebidas frías durante horas. Esto es especialmente útil en días calurosos de verano, cuando las bebidas tienden a calentarse rápidamente. Gracias a su aislamiento de doble o triple pared, los vasos térmicos logran mantener la temperatura por más tiempo, permitiendo disfrutar de una bebida refrescante durante todo el día.

Además, los vasos térmicos son una opción más sostenible en comparación con las botellas plásticas de un solo uso. Al optar por estos vasos reutilizables, no solo contribuyes al cuidado del medio ambiente, sino que también ahorras dinero a largo plazo, ya que puedes usarlos una y otra vez. Son fáciles de transportar, ligeros y cómodos para llevar a cualquier lugar, lo que los convierte en una elección práctica para el verano. Cómo cuidar los vasos térmicos para extender su vida útil Para que tu vaso térmico dure más tiempo y siga funcionando correctamente, es importante seguir algunos cuidados básicos. En primer lugar, evitar el uso de detergentes abrasivos y limpiarlos con agua tibia y un poco de jabón suave. Asegúrate también de que el vaso esté completamente seco antes de guardarlo para evitar la formación de óxido. Además, es recomendable no usarlo en el microondas o en el lavavajillas si el fabricante indica lo contrario. Otro aspecto clave es evitar el uso del vaso con líquidos extremadamente calientes, ya que esto podría afectar las propiedades del aislamiento. Siempre es bueno revisar las instrucciones del fabricante sobre el cuidado específico del vaso para asegurarte de que estás maximizando su vida útil. De esta forma, tu vaso térmico se mantendrá en excelentes condiciones para seguir disfrutando de bebidas frías durante mucho tiempo.

