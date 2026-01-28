Endeudamiento de las familias: un proyecto impulsa créditos para cancelar deudas con una tasa 30% menor a la del mercado

La iniciativa propone un crédito vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES con un monto máximo de $1,5 millones, tomando la tasa TAMAR más 10 puntos porcentuales. El préstamo está orientado a jubilados, trabajadores, monotributistas y otros beneficiarios de planes sociales.

En medio del fuerte endeudamiento de las familias, que ya toca un máximo desde 2010 , los bloques de diputados opositores Unión por la Patria, Encuentro Federal y Defendamos Córdoba presentaron una iniciativa para el desendeudamiento de los hogares . El proyecto apunta a que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES otorgue créditos en “condiciones normales de mercado” , a una tasa 30% menor a la de los bancos privados.

El texto, presentado por los legisladores Guillermo Michel, Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Natalia de la Sota , entre otros legisladores, propone una “línea de crédito directa de la ANSES para jubilados, trabajadores, monotributistas y otros beneficiarios de planes sociales” , cuyo objetivo es cancelar deudas con tarjetas de crédito y otros operadores no financieros , pero en condiciones menos desfavorables .

La morosidad de las familias acumuló en octubre 13 meses consecutivos de incremento y volvió a marcar un récord desde que hay registros , al ascender a 8,8% en noviembre . De esta manera, anotó su nivel más alto en más de 15 años , mientras que el indicador correspondiente al segmento de las empresas se ubicó en 2,3% .

Según indicó el último viernes el Banco Central en su Informe sobre Bancos , el incremento se explicó “principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo” .

En esa línea, la deuda de las familias con billeteras virtuales creció en noviembre 1,4% real mensual , con un stock de $12,7 billones . El nivel de noviembre se ubica 140% por encima de marzo de 2024 y 20,5% por encima del máximo previo de febrero de 2018 , ambos en términos reales.

De esta manera, el endeudamiento de los hogares con entidades no bancarias continúa en aumento y alcanza un ratio del 33% de la masa salarial mensual, 12 puntos porcentuales por encima de noviembre de 2024. Al incorporar también el crédito bancario, el peso total del crédito asciende al 139% de la masa salarial. Aunque, si se toma solo la masa salarial de cuentapropistas y trabajadores informales, el crédito no bancario equivale al 140% de dicha masa salarial.

Por estos motivos, y ante el endeudamiento cíclico para pagar deudas, la iniciativa establece una “relación cuota/ingreso no superior al 30%”, con un plazo a definir según la capacidad de pago.

A su vez, los salarios registrados -públicos y privados- entre septiembre y noviembre acumularon una baja de 1,7% real. Solo en noviembre, perdieron 0,7% de su poder adquisitivo. Aunque, en lo que va del gobierno de Javier Milei, los haberes de trabajos formales sufrieron un recorte del 6,4% del poder adquisitivo, según el cálculo de Ámbito.

En el desagregado, los salarios registrados públicos fueron los más perjudicados por el gobierno de Milei y desde noviembre 2023 pierden 15,5% de su poder adquisitivo. En tanto, los privados acumulan una caída de apenas 1,25% real.

Tasa más baja que la del mercado

El proyecto de ley propone un crédito vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, con un monto máximo de $1.500.000 y una tasa equivalente a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) + 10 puntos porcentuales -actualmente en 35,63%-, muy por debajo de las tasas que llegaron a ofrecer los bancos privados en el último año (en septiembre alcanzaron el 82,28%).

Al 26 de enero, la tasa tomadora de créditos de los bancos privados era de 65,45% TNA, según datos del Banco Central. Es decir, el costo del préstamo que propone la iniciativa sería cerca de un 30% más económico.

Respecto de la operatoria, el proyecto establece que “el trabajador, el jubilado o el monotributista solicita online el crédito a la ANSES e identifica a qué tarjeta o fintech le debe. La ANSES cancela directamente la deuda con la tarjeta o la fintech y luego le cobra en cuotas a la persona”. De esta manera, se sustituye una deuda con tasas muy altas -que ahoga financieramente a las familias argentinas- por otra pagable y alineada con tasas de mercado.

Con esta iniciativa, los legisladores buscan cancelar las deudas de las familias argentinas, que -según el proyecto- fueron producto de la situación social y económica actual, caracterizada por “ingresos bajos” y “gastos fijos altos”.

El proyecto beneficiaría a unos 15 millones de personas, ya que está orientado a jubilados y pensionados (hasta seis jubilaciones mínimas); beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo; trabajadores en relación de dependencia (hasta seis SMVyM); personal de casas particulares; y monotributistas categorías A, B, C y D.