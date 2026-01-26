Cuánto salen los juegos de mesas y sillas de jardín en el verano 2026: precios y modelos + Seguir en









En esta época no hay mejor plan que pasar las tardes en el patio de casa, y para eso hay que estar cómodos.

Lo que necesitás saber antes de comprar tu set de jardín para el verano 2026. Imagen: Freepik

Contar con un juego de mesa y sillas en el exterior de nuestro hogar es algo fundamental para transformar el patio en un verdadero espacio de relax y comodidad. Estos elementos brindan la comodidad necesaria para disfrutar plenamente de los climas cálidos durante la temporada de verano.

Ya sea para compartir un almuerzo familiar o simplemente descansar al aire libre, disponer de muebles adecuados permite aprovechar cada rincón verde. La posibilidad de estar cómodos en el exterior invita a pasar más tiempo conectados con la naturaleza y el aire puro, además de brindar una alternativa para soportar el calor.

Mesa en el patio La mejor manera de aprovechar el patio este verano. Imagen: Freepik Los factores a tener en cuenta antes de comprar tu set de jardín Antes de decidirse por un modelo, es vital evaluar el material en relación con el clima de tu zona. Maderas como la teca o materiales como el aluminio son ideales por su resistencia a la humedad, mientras que el ratán sintético destaca por soportar bien la exposición solar sin decolorarse ni requerir un mantenimiento exhaustivo como las fibras naturales.

Además de la durabilidad, se debe considerar la ergonomía y el espacio disponible. Es fundamental medir el área donde se ubicarán los muebles para asegurar una circulación cómoda; en espacios reducidos, las opciones plegables son la mejor alternativa. No olvides que la comodidad puede potenciarse con almohadones resistentes a la intemperie, facilitando así una mejor experiencia de uso.

Precios y opciones de los juegos de mesas y sillas de jardín en 2026 Para este verano 2026, la oferta de precios varía significativamente según los materiales y el diseño:

Set de Plástico Reforzado (Económico) - $180.000: Es la opción más accesible. Su gran virtud es la ligereza y la facilidad de limpieza, siendo ideal para quienes buscan algo práctico y rápido. Sin embargo, su principal defecto es la estética sencilla y que, tras una exposición prolongada al sol, el material puede volverse quebradizo si no cuenta con protección UV.

Es la opción más accesible. Su gran virtud es la ligereza y la facilidad de limpieza, siendo ideal para quienes buscan algo práctico y rápido. Sin embargo, su principal defecto es la estética sencilla y que, tras una exposición prolongada al sol, el material puede volverse quebradizo si no cuenta con protección UV. Juego de Hierro Forjado (Intermedio) - $450.000: Un clásico que aporta elegancia y robustez. Su mayor ventaja es la durabilidad extrema y la estabilidad frente al viento. El punto negativo es que requiere mantenimiento periódico con pintura antióxido para evitar el deterioro por humedad, además de ser muebles pesados difíciles de trasladar.

Conjunto de Aluminio y Ratán Sintético (Premium) - $820.000: Es la opción de alta gama más equilibrada. Entre sus virtudes destacan que no se oxida, es muy liviano y ofrece un diseño moderno y muy cómodo. Como contrapartida, su precio es considerablemente más elevado, lo que representa una inversión mayor para el presupuesto familiar.

