Cuánto salen los termotanques en abril 2026: precios, opciones y que conviene más

Son elementos indispensables para el bienestar del hogar, por eso los comparamos y consideramos las mejores opciones.

Nada mejor que un buen baño de agua caliente, pero para eso es necesario un buen termotanque.

En un contexto donde el confort del hogar se volvió una prioridad, contar con agua caliente constante ya no es un lujo sino una necesidad básica. En ese escenario, el termotanque se consolida como uno de los sistemas más elegidos por su practicidad y capacidad de abastecer varios puntos de uso al mismo tiempo.

A diferencia del calefón, que calienta el agua solo cuando se abre la canilla, el termotanque mantiene una reserva siempre disponible . Esto permite, por ejemplo, ducharse mientras alguien usa otra canilla sin grandes variaciones de temperatura, algo especialmente valorado en hogares familiares.

Además, otra de sus ventajas es que no depende tanto de la presión del agua para funcionar correctamente, lo que lo convierte en una solución ideal para viviendas donde ese factor suele ser un problema. Por eso, cada vez más personas lo consideran como una opción principal al momento de equipar su casa.

Nada como una ducha caliente después de un día de trabajo.

En el mercado actual predominan dos grandes tipos de termotanques: a gas y eléctricos. Los primeros son ideales para viviendas con conexión a gas natural, ya que ofrecen una recuperación más rápida del agua caliente y, en general, un costo operativo más bajo a largo plazo.

Por otro lado, los termotanques eléctricos se destacan por su instalación sencilla, ya que no requieren ventilación ni ductos. Son una alternativa muy elegida en departamentos o zonas sin conexión a la red de gas natural , aunque su principal desventaja es un consumo eléctrico más elevado y tiempos de recuperación más lentos.

Termotanque Un aspecto importante del termotanque eléctrico o a gas es el mantenimiento para su durabilidad. Imagen: Freepik

También existen diferencias según la capacidad, que puede ir desde modelos compactos de 30 litros hasta equipos de más de 150 litros. A mayor capacidad, mayor será la cantidad de agua disponible, pero también el tamaño del equipo y el consumo energético.

Que hay que tener en cuenta antes de elegir el termotanque ideal

Antes de comprar un termotanque, lo primero que tenés que evaluar es el tipo de energía disponible en tu casa. Si contás con gas natural, probablemente te convenga un modelo a gas por su eficiencia y rapidez, mientras que si no tenés esa conexión, el eléctrico será la opción más viable.

Otro punto clave es la capacidad. Para una o dos personas, un equipo de entre 30 y 50 litros suele ser suficiente. En cambio, para familias de tres o cuatro integrantes, lo recomendable es optar por modelos de alrededor de 80 litros, y si el hogar es más grande o tiene varios baños, conviene ir por capacidades superiores a 120 litros.

Termotanque Siempre hay que tener en cuenta cuál es el ideal para cada familia, ya sea por la cantidad de integrantes o el tipo de energía que utiliza el hogar. Imagen: Freepik

También es fundamental revisar el espacio disponible y el tipo de instalación. Hay modelos con conexión superior o inferior, por lo que deberías verificar cómo están ubicadas las cañerías en tu casa. Además, medir bien el lugar donde se va a colocar evitará problemas posteriores.

Por último, la eficiencia energética y el mantenimiento juegan un rol importante. Los equipos con mejor aislación térmica (Clase A) ayudan a reducir el consumo, mientras que contar con un ánodo de magnesio accesible permite prolongar la vida útil del termotanque mediante revisiones periódicas.

Precios de los termotanques en Argentina en abril 2026

En abril de 2026, los termotanques eléctricos representan la puerta de entrada más económica al mercado. Los modelos más chicos, de entre 30 y 55 litros, se consiguen desde unos $200.000 hasta aproximadamente $350.000, siendo ideales para usos básicos o viviendas pequeñas.

En un rango intermedio aparecen los equipos de capacidad media, tanto eléctricos como a gas. En estos casos, los precios oscilan entre los $260.000 y $470.000 dependiendo de la tecnología y potencia, cubriendo sin problemas las necesidades de una familia tipo.

Por último, los modelos más caros corresponden a termotanques de alta capacidad o con tecnología avanzada. Los equipos a gas de 100 a 160 litros pueden superar ampliamente los $800.000 e incluso alcanzar valores desde $1.200.000 en adelante, especialmente en versiones de alta recuperación o máxima eficiencia energética.