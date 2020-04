5 claves para la apertura de las actividades económicas exceptuadas para envíos a domicilio

Esta no será una semana más en la Fase II de la “Cuarentena” denominada “Administrada”. Se permitirá la excepción de 11 actividades en 22 distritos de todo el país. Las mismas estarán sujetas a la implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios que cada jurisdicción establezca, en cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales.

Las 5 claves de las excepciones efectuadas se encuentran en los siguientes puntos:

1- Transporte: Con comercio online los trabajadores del sector comercio deberán trasladarse para preparar los pedidos y envíos a domicilio. El Ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni ofrece mayores garantías para favorecer el distanciamiento social poniendo en circulación 11 mil colectivos para la circulación de 900 mil personas cuando en situaciones normales hay 15 mil colectivos para 4,5 millones de pasajeros. Siempre el inconveniente y mayor contacto social se da en las puntas horarias de 6 a 9 am y de 16 a 19 hs por qué son los horarios de salida hacia y regreso del trabajo.

2- Comercio Minorista Tradicional: Mañana comenzará una prueba muy importante para el comercio de cercanía considerado hasta ahora no esencial como ropa, calzado, marroquinería, entre otros que podrán vender en forma online para envíos a domicilio con exclusividad. No podrán abrir las puertas al público en su local. Para muchos será un desafío ingresar en un Marketplace como Mercado Libre, vender por su Instagram o Facebook o directamente optar por no vender por que la adaptación de su negocio físico al comercio online no está presente. Ni que hablar de aquel que está en la informalidad absoluta y no puede registrar sus operaciones en plataformas de pago online. Por su parte, para los que acepten el desafío deberán implementar un plan logístico, pedidos y envíos a domicilio vía aplicaciones que hoy no están disponibles por que están saturadas su capacidad de recepción.

3- Apps para envíos a domicilio: En la actualidad hay 25000 repartidores que trabajan a través de las diferentes plataformas que operan para entregas a domicilio. En principio hasta hoy no estaban atendiendo a los comercios con actividad considerada esencial por falta de estructura para atender tanta demanda de golpe que involucró la exclusividad de atención comercial solo para envíos a domicilio. Imaginemos lo que sucederá esta semana con más actividades exceptuadas. Por su parte, muchos rubros quedarán al margen de la operación de envío por que sus márgenes de ganancia no permiten pagar las comisiones que cobran cada una de estas plataformas.

Glovo: cobra una comisión del 20 al 25%, si rescindís el contrato antes de los 6 meses, debés pagar €50.000 (euros)-

cobra una comisión del 20 al 25%, si rescindís el contrato antes de los 6 meses, debés pagar €50.000 (euros)- Uber Eats: depende el volumen de venta ronda entre un 20 a un 25%.

depende el volumen de venta ronda entre un 20 a un 25%. Rappi: Los porcentajes son similares entre un 20 a un 25%

Los porcentajes son similares entre un 20 a un 25% Pedidos Ya: Similar porcentaje al resto de las apps

Es decir, que durante esta semana miles y miles de comercios habilitados para operar en línea para entregas a domicilio que cuentan con la herramienta online de venta, están capacitados y preparados para hacer sus ventas a puertas cerradas pero para envíos no lo podrán hacer sino cambian las condiciones de las apps observadas y registradas en las semanas previas.

4- Comercio Electrónico: Hay que dividir por formas comerciales o rubros al hablar de comercio electrónico. De acuerdo a la CACE (Camara Argentina de Comercio Electrónico) las ventas en grandes cadenas de supermercados se incrementaron 300 % y en grandes cadenas de farmacias 60 %.

Si tomamos a un Market Place como Mercado Libre crecieron las compras online en cuarentena. El 24 % de los consumidores realizarón 3 o más compras en este período. En consumo masivo el crecimiento también fue elocuente en consumo masivo un rubro de muy baja participación en la compra online. Las unidades por carrito de compra crecieron un 13 %.

Para el caso del comercio de cercanía el gran ganador de la cuarentena con un crecimiento del 16,5 % en la cuarta semana de cuarentena la App elegida es Super en Casa con un crecimiento del 600 % en supermercados de cercanía nacionales y chinos con ticket promedio de $ 2850. Casi un ticket de compra mayorista a nivel minorista en reposición.

5- Billeteras Digitales: Con el aislamiento social este tipo de medios de pago viene creciendo pero a partir de esta semana con la posibilidad de realizar operaciones para envío vía comercio electrónico crecerán aún más. La cantidad de usuarios en la fintech Mercado Pago creció un 17,3 % en la cuarta semana de cuarentena y el link de pagos y usuarios creció un 90 %. Para el caso de Todo Pago el envío de botón de pago por diferentes plataformas de redes sociales creció un 150 %.

En el caso del comercio minorista tradicional la billetera digital elegida es Came Pagos que es una novedad para el sector Pyme con un crecimiento en la bajada de la aplicación de un 400 % desde el comienzo de la cuarentena hasta ahora y que será seguramente una de las apps de referencia para este sector a partir de esta semana.

El japonés Yasuhiro Fukushima dueño de la firma de software para juegos Enix supo decir “En el futuro, en lugar de comprar plátanos en una frutería, usted podría ir y recogerlos de un árbol en una selva virtual”.

Hoy que en nuestro país es necesario recoger todo lo que podamos desde ese árbol en la selva virtual aún tenemos muchas limitaciones como el nivel de informalidad por la alta presión tributaria sobre el sector minorista tradicional, el alto uso de efectivo para las transacciones y el shock de demanda que han tenido las diferentes estructuras de operación online del comercio sumado a un bajo nivel de capacitación y planificación por parte de la oferta que la Pandemia del Corona Virus saca a la luz.

Esta será una semana clave para la actividad económica. En el medio venimos con tiempos de retraso para elaborar los nuevos protocolos sanitarios para que cada jurisdicción pueda retomar lentamente a las operaciones comerciales minoristas a puerta abierta. Así como se armó un comité de especialistas de la salud es necesario armar uno en temas macro y microeconómicos con trabajo interdisciplinario con sociólogos, antropólogos y psicólogos sociales.

El límite de la hiperespecialización (saber todo de nada) es tan grotesco como el de la hipergeneralización (saber nada de todo). Pero lo que no nos puede pasar es saber nada de nada en materia de apertura de las actividades económicas futura en un contexto excepcional con necesidad de saberes interdisciplinarios en forma excepcional.

(*) Director de Focus Market