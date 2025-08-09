Cuenta DNI anuncia reintegros duplicados para agosto 2025: de qué se trata







Ir al almacén de barrio, a la panadería o a esa verdulería que ya conoce tus gustos sigue siendo parte de la rutina de miles de familias argentinas. Más allá del crecimiento de las grandes cadenas de supermercados, los comercios de cercanía siguen siendo clave para resolver las compras del día a día.

Es por este motivo que Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, se transformó en una herramienta central para administrar gastos y aprovechar beneficios exclusivos para ahorrar en rubros esenciales. Durante este mes, la app ofrece descuentos con reintegros duplicados que permiten organizar mejor el presupuesto y cuidar nuestro bolsillo. Además, se suman nuevas fechas y montos ampliados. ¡Descubrílos!

Cuenta DNI nuevo logo Cuenta DNI: descuento en comercios de cercanía En agosto, Cuenta DNI redobla su apuesta en los comercios de cercanía y amplía los sectores incluidos en su beneficio de los viernes. A partir de este mes, ya no se trata solo de alimentos, ahora también se puede ahorrar en pet shops, farmacias, ferreterías, bicicleterías, librerías y más. Una oportunidad ideal para quienes eligen comprar en el barrio y acompañar a los pequeños negocios.

El descuento es del 20%, con un tope de reintegro de $4.000 por persona por semana, lo que representa un total de hasta $20.000 de ahorro en agosto, ya que el mes tiene cinco viernes (1, 8, 15, 22 y 29). Este beneficio aplica únicamente a compras realizadas utilizando las funciones de “Pagar QR” (débito en cuenta), “Clave DNI” en terminales POSNET y Payway, Link de pago o Cuenta DNI Comercios en los locales adheridos.

Es importante tener en cuenta que la promoción no se aplica si el pago se realiza mediante transferencia, envío de dinero, tarjetas de débito o crédito, ni desde el QR de otras billeteras virtuales como Mercado Pago. Tampoco podrán acceder aquellos clientes que tengan deudas vencidas con el Banco Provincia.

Las carnicerías, granjas, pescaderías y supermercados grandes no están incluidas, ya que esos rubros tienen sus propias promociones específicas dentro de la app. Para conocer qué comercios participan de esta oferta, los usuarios pueden consultar el sitio web oficial, donde figura el listado completo. Todos los beneficios de Cuenta DNI en agosto 2025 Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 9 y 23 agosto . El tope de reintegro es de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).

el . El tope de reintegro es de por persona (equivale a $17.000 en consumos). Ferias y mercados: aprovechá hasta 40% de descuento todos los días . El tope de reintegro es de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

aprovechá hasta . El tope de reintegro es de por semana por persona (equivalente a $15.000). Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de reintegro es de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de reintegro es de por semana por persona (equivalente a $15.000). Garrafas: accedé hasta un 40% de descuento todos los días , incluye compra y recarga. El tope de reintegro es de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

accedé hasta un , incluye compra y recarga. El tope de reintegro es de por mes (equivale a $30.000). Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes , sin tope de reintegro.

, sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.