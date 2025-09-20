Plazo fijo: cuánto tengo que invertir en septiembre 2025 para ganar $37.109 en 30 días







Conocé cómo podrás calcular tus ingresos depositados con una importante herramienta del Banco Nación.

El Banco Nación cuenta con su propio simulador de plazo fijo para calcular las ganancias. Depositphotos

En Argentina, muchos clientes bancarios eligen los plazos fijos para poder depositar su dinero, con el objetivo de protegerlo y acrecentarlo si es posible. A principios de este mes, las tasa de interés obtuvieron aumentos, pero entre ellas destacan las del Banco Nación, ya que son más altas que el promedio.

La entidad financiera cuenta con su propio simulador de plazo fijo, que se trata de una calculadora en la que los usuarios pueden introducir un monto de dinero y un período para observar cuánto podrían obtener. Por ello, te mostramos cómo gracias a esta herramienta podrás ganar $37.109 en tan solo 30 días.

Plazo fijo en Banco Nación: cuánto tengo que depositar para ganar $37.109 en un mes plazo fijo inversiones Depositphotos

Para poder obtener más de $37.000 en un mes, será necesario depositar $1.050.000 en los plazos fijos del BNA, según su simulador. Esto solo se cumplirá en el caso de ingresar dinero en los depósitos electrónicos, a los que se accede a través del homebanking o la app del banco.

Esto se debe a que la Tasa Nominal Anual (TNA) en este medio es del 43%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TNA) equivale al 52,59%. Debido a esto, se podrán ganar $37.109,59 en intereses, lo que significa que para el fin del plazo, el monto inicial alcanzará los $1.087.109,59.

Por otra parte, en el caso de los plazos fijos en las sucursales del BNA, estos cuentan con una TNA del 34,50%, mientras que la TEA es del 40,52%. Por ello, la calculadora determinó que al depositar $1.050.000 en 30 días en este medio, se ganarán $29.773,97 de intereses, lo que significa que el monto total será de $1.079.773,97.

