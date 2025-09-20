En Argentina, muchos clientes bancarios eligen los plazos fijos para poder depositar su dinero, con el objetivo de protegerlo y acrecentarlo si es posible. A principios de este mes, las tasa de interés obtuvieron aumentos, pero entre ellas destacan las del Banco Nación, ya que son más altas que el promedio.
Plazo fijo: cuánto tengo que invertir en septiembre 2025 para ganar $37.109 en 30 días
Conocé cómo podrás calcular tus ingresos depositados con una importante herramienta del Banco Nación.
Cambios en las tasas del plazo fijo: cuánto gano si hoy invierto $2.050.000 en 30 días
Primera inversión en plazo fijo: cuánto gano si deposito $250.000 en 30, 60 y 90 días
La entidad financiera cuenta con su propio simulador de plazo fijo, que se trata de una calculadora en la que los usuarios pueden introducir un monto de dinero y un período para observar cuánto podrían obtener. Por ello, te mostramos cómo gracias a esta herramienta podrás ganar $37.109 en tan solo 30 días.
Plazo fijo en Banco Nación: cuánto tengo que depositar para ganar $37.109 en un mes
Para poder obtener más de $37.000 en un mes, será necesario depositar $1.050.000 en los plazos fijos del BNA, según su simulador. Esto solo se cumplirá en el caso de ingresar dinero en los depósitos electrónicos, a los que se accede a través del homebanking o la app del banco.
Esto se debe a que la Tasa Nominal Anual (TNA) en este medio es del 43%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TNA) equivale al 52,59%. Debido a esto, se podrán ganar $37.109,59 en intereses, lo que significa que para el fin del plazo, el monto inicial alcanzará los $1.087.109,59.
Por otra parte, en el caso de los plazos fijos en las sucursales del BNA, estos cuentan con una TNA del 34,50%, mientras que la TEA es del 40,52%. Por ello, la calculadora determinó que al depositar $1.050.000 en 30 días en este medio, se ganarán $29.773,97 de intereses, lo que significa que el monto total será de $1.079.773,97.
