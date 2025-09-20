Sandra Pettovello llamó a respaldar a La Libertad Avanza: "Todos somos responsables de cortar este loop infinito"

La ministra de Capital Humano pidió un apoyo para Javier Milei el próximo 26 de octubre en las elecciones legislativas. Desde sus redes sociales, aseguró que se debe "aprovechar esta oportunidad singular.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , utilizó sus redes sociales para convocar a votar por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre . En su mensaje destacó: “ No dejemos pasar esta chance irrepetible de poner a la Argentina de pie ”.

En su publicación en X , Pettovello advirtió que el país enfrenta una disyuntiva en octubre : continuar con lo que calificó como “el día de la marmota” o apostar por un cambio profundo a través del voto.

“En Argentina podemos seguir viviendo el ‘día de la marmota’ o aprovechar esta oportunidad singular que como ciudadanos nos hemos autogenerado votando a un presidente honesto (al cual no le interesa el poder, el dinero ni perpetuarse en un cargo). Todos somos responsables de cortar este loop infinito. No dejemos pasar esta chance irrepetible de poner a la Argentina de pie”, escribió la funcionaria nacional.

Por su parte, el presidente Javier Milei volvió a referirse al caso de los audios vinculados con presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad , y lo descalificó como “chimentos de peluquería recortados, editados y pegados para mentir y ensuciar”. Además, acusó al kirchnerismo de promover la difusión del material.

“Catadores de corrupción”, publicó el mandatario en X, replicando un mensaje de una usuaria libertaria que enumeró más de cien motivos por los que votará al jefe de Estado.

El viernes, Milei encabezó un acto en Córdoba con el que lanzó formalmente la campaña de La Libertad Avanza hacia las legislativas de octubre. Desde allí, apuntó directamente contra Cristina Fernández de Kirchner:

“Ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan con audios de chimentos, mientras ella tiene una triple condena por afanar la guita de Vialidad. Cuando hacen el ‘tres’ debe ser por las tres causas que le faltan —Hotesur, Memorándum con Irán y Cuadernos—. No se dejen operar con mentiras que buscan manchar nuestro honor”, sostuvo.

El mandatario también aseguró que los audios atribuidos a Diego Spagnuolo “están hechos con inteligencia artificial” y reivindicó el respaldo popular que lo llevó a la presidencia: “Me dieron la alegría electoral en 2023 que me llevó a la presidencia de la Nación. Hoy arranca aquí de nuevo el camino para el 26 de octubre”.

Hallaron u$s80.000 en una caja de seguridad de Diego Spagnuolo

El juez Sebastián Casanello ordenó a pedido del fiscal Franco Picardi nuevos allanamientos en la causa originada en los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre supuestas coimas en la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker.

Los procedimientos se realizaron en dos barrios cerrados, en las casas de Spagnuolo y de Daniel Garbellini, exfuncionario de ADNIS, mano derecha del primero, que también está involucrado en el caso.

Los investigadores apuntaron a “los ingresos y egresos” de los barrios donde residen Spagnuolo y Garbellini. Buscan determinar quiénes visitaban a los ex funcionarios. Garbellini fue apuntado por Spagnuolo como quien recaudaba el dinero de las supuestas coimas.

El fiscal requirió los ingresos y egresos desde comienzos de 2024 hasta la fecha.

En los audios Spagnuolo hace referencia a un esquema de corrupción, a coimas, que iban a parar a manos de la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También lo nombra a su asesor Eduardo “Lule” Menem.