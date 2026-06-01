El informe del Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR) muestra una caída de la identificación con el catolicismo, el crecimiento de las personas sin filiación religiosa y una mayor diversidad de creencias, especialmente entre los jóvenes.

Un estudio de la UBA detectó un quiebre de la histórica hegemonía católica en Argentina.

El Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR) , iniciativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , presentó el primer informe de 2026 del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, que revela cambios significativos en el mapa religioso del país y una creciente desvinculación de las instituciones religiosas tradicionales.

De acuerdo con el estudio " Mapa de las identidades religiosas en Argentina ", el catolicismo continúa siendo la religión mayoritaria con el 57,7% de adhesión, aunque muy por debajo del 90% que registraba a mediados del siglo XX. En paralelo, las personas sin filiación religiosa —incluyendo a quienes afirman no tener religión, así como a agnósticos y ateos— representan el 22,4% de la población, convirtiéndose en el segundo grupo más numeroso del país. Por su parte, las iglesias evangélicas reúnen al 17,4% de los argentinos consultados.

Según el OCREAR, este crecimiento de la población sin afiliación religiosa no implica necesariamente una ausencia de creencias espirituales, sino una tendencia caracterizada por la práctica de creencias por fuera de las instituciones religiosas formales.

El informe del Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR) muestra una caída de la identificación con el catolicismo, el crecimiento de las personas sin filiación religiosa y una mayor diversidad de creencias, especialmente entre los jóvenes.

El informe identifica a la edad como una de las variables que mejor explican la transformación del escenario religioso argentino.

Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el 44,6% se identifica como católico, mientras que el 31% asegura no tener ninguna filiación religiosa. En contraste, entre los mayores de 50 años el catolicismo alcanza el 69% y solo el 12,6% se declara sin religión. Para los autores del trabajo, estos datos reflejan una creciente diversidad de identidades religiosas entre las nuevas generaciones

La investigación también detectó diferencias según género. Las mujeres mantienen una mayor vinculación con las instituciones religiosas, especialmente en el ámbito evangélico, donde representan el 19,3% frente al 15,2% de los hombres.

En tanto, los hombres muestran una mayor tendencia a no identificarse con ninguna religión: el 25,7% se declaró sin filiación religiosa, frente al 18,8% de las mujeres.

Respecto del nivel educativo, el estudio indica que los sectores con menor educación formal presentan una mayor adhesión a las iglesias evangélicas, con un 22,5%, mientras que la población sin afiliación religiosa crece entre quienes poseen niveles educativos medio y alto.

En el plano geográfico, el catolicismo conserva una mayor presencia en el interior del país, donde alcanza el 59,4%, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentra la mayor proporción de personas sin religión, con el 26,1%.

"El país atraviesa una reconfiguración donde el campo religioso se vuelve más plural y diverso, pero también más segmentado por clivajes sociales y generacionales", afirmó Marcos Carbonelli, director del Observatorio de las Creencias en Argentina.

El relevamiento fue realizado entre febrero y marzo de 2026 mediante una encuesta probabilística de alcance nacional a personas de 16 años o más residentes en Argentina. La investigación combinó entrevistas telefónicas y presenciales y cuenta con un nivel de confianza superior al 95%.