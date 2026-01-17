El mercado secreto de las plantas exóticas que vale miles de dólares + Seguir en









En cada nicho hay productos mejor valorados que otros por ser de especies poco comunes, y cada vendedor se encarga de presentarlos de la mejor manera.

La planta exótica que vale 26.000 millones de dólares.

En la idea cultural del mercado está instalado y aceptado que lo que se llama "exclusivo" o "edición limitada" tenga un precio considerablemente más alto que un producto estándar. Este es el caso de una planta de interior que se vendió por US$26.000 a finales del 2025 a través de una plataforma conocida como "Palmstreet".

En el negocio de las plantas de interiores, es normal encontrar especies raras que estés más caras que las más comunes. La pasión por coleccionar a veces impulsa a tomar este tipo de decisiones, ya que se trata de algo que quizá nadie más tiene y que puede aumentar su precio en cualquier momento.

plantas de interior3.webp 3 plantas por más de 50 mil dólares: a qué se debe su precio Se presentan a las plantas como raras y potencial de reproducirse con "auto cruzamientos" e "hibridación". La primera, llamada Anthurium luxurians variegado albo marble, fue una plata de tres grandes hojas en forma de corazón con tonos blancos y color crema. Después, Emily Garson, responsable de Peculiar Plant Aunt, decidió comprar otras dos plantas: una por US$16.000 y otra por US$10.000.

El vendedor, Harry Luu, dueño de Plant Zaddy Therapy, trabaja con distintos cultivadores y productores en distintos países, y su catálogo tiene más de 1.500 variedades. Exhibió las plantas que más tarde compraría Gerson en la Exposición Internacional de Plantas Exóticas de Bangkok.

Palmstreet: la plataforma detrás de las ventas millonarias Palmstreet es una plataforma de compra y venta de artículos especializada en productos de colección. Las plantas raras forman parte de la categoría más buscada en las compras dentro de la aplicación. Angalena Malavenda, directora de marketing y operaciones de la empresa, estima que en 2026 se venderán cerca de 100 millones de plantas en la plataforma.

Malavenda afirma: "nuestra comunidad de plantas está formada en gran parte por coleccionistas que buscan ejemplares con mutaciones o anomalías genéticas". Resaltando el nivel de confianza entre compradores y vendedores y posicionando a la plataforma como una de las mejores para este nicho.

