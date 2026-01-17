En la segunda quincena, los feriados locales pueden sorprender: no siempre aplican para toda la provincia y, aun así, cambian rutinas, atención al público y planes de descanso. Por eso conviene mirar el calendario con lupa antes de organizar trámites o escapadas.
Revisá si te corresponden: todos los feriados de la segunda quincena de enero de 2026
Cuatro aniversarios fundacionales activan feriados en municipios bonaerenses: mirá fechas y localidades para evitar trámites.
En este tramo de enero, la clave está en distinguir qué fechas corren solo para un partido o una localidad específica. Si trabajás, estudiás o tenés gestiones en esos lugares, estos aniversarios fundacionales pueden darte un respiro extra o, al menos, ayudarte a evitar idas en vano.
Los feriados de enero 2026
Dentro de la Provincia de Buenos Aires, la segunda mitad del mes suma cuatro fechas destacadas por aniversarios fundacionales. No funcionan como feriados nacionales: alcanzan a cada distrito o localidad, según corresponda.
El 20 de enero figura como feriado por el aniversario de Felipe Solá (partido de Puán). Al día siguiente, el 21 de enero, se celebra el aniversario fundacional de Carhué (partido de Adolfo Alsina).
Más adelante, el 22 de enero aparece el aniversario fundacional de Cañuelas. Y el 30 del mes, el calendario marca el aniversario fundacional de Florencio Varela. Si tenés que hacer trámites, viajar o coordinar servicios en esas zonas, conviene chequear con anticipación cómo opera cada actividad ese día.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
