La UIA advirtió por un posible aumento de costos tras cambios en importaciones

El punto a destacar es que la aprobación se conseguirá en este caso de manera automática y no a través del actual sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). En los primeros tres días del SIRA, el Gobierno registró 31.657 pedidos de 7.169 importadores. Sin embargo hasta el jueves de la semana pasada solo el 12% fuern autorizados, el 52% quedaron en observación, 28% en análisis y 8% fueron cancelados o anulados, según un informe de la consultora HLF.

Qué dijo sobre la suba de precios

En ese marco, insistió en que el camino para bajar los precios es solucionar el problema macroeconómico e insistió en no congelar precios: "No se trata de congelamientos sino de búsqueda de acuerdos. Me enteré del congelamiento por los diarios. Hablar de congelamientos es ilógico. Acuerdo de precios hay en Precios Cuidados. El congelamiento es ilógico con este nivel de inflación".

"Los alimentos se producen para que se consuman. La esencia es el mercado interno. No se produce para acumular stock. Hay que hablar del gasto fiscal, la emisión monetaria y promover exportaciones", sentenció.

Por otro lado, remarcó el fuerte componente impositivo que tienen los alimentos: "Alimentos tiene un 40% de impuestos y bebidas, un 50%" y pidió que el gobierno "encarrile un diálogo, que se arbitren soluciones que permitan sobrevivir a las empresas, sino solo va a sobrevivir la economía informal".