Deuda: tras el canje, el Gobierno sale a renovar unos $430.000 millones

En Finanzas reconocen que hay privados que no participaron del intercambio de bonos, que se supone será el último de este gobierno, pero para ellos eso no es ninguna novedad: sabían de antemano que hay inversores que no iban a estar interesados en instrumentos financieros a 2024 y 2025 tal cual se armó la oferta. Además, sabían que no todos los organismos del Estado iban a canjear sus tenencias porque necesitan hacer caja.