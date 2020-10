Deuda corporativa, en niveles récord: ¿cómo se generó esta oportunidad? Las condiciones extraordinarias experimentadas permitieron que el tercer trimestre de 2020 se convirtiese en el periodo con más deuda emitida para las empresas estadounidenses. En rigor, compañías cuya deuda tiene grado de inversión, como Alphabet o Visa, emitieron u$s267.000 millones y aquellas que no alcanzan el grado de inversión colocaron más de u$s 119.00 millones. Son valores que no se veían hace 25 años.