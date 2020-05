Economistas heterodoxos respaldaron la oferta

El artículo lleva la firma también, entre otros, de economistas de las universidades más prestigiosas del mundo, como Jeffrey Sachs (Columbia); Dani Rodrik (Harvard Kennedy School); Kenneth Rogoff (execonomista jefe del FMI, de Harvard); Brad Setser (Council on Foreign Relations); Ricardo French Davis (Universidad de Chile); Jean-Paul Fitoussi (Sciences Po). También se destaca entre los firmantes el economista francés, Thomas Piketty (School for Advanced Studies in the Social Sciences), autor del libro “Capital e ideología”, que vendió más de 3 millones de ejemplares en todo el mundo.

Para los economistas, “Argentina ha presentado a sus acreedores privados una oferta responsable que refleja adecuadamente la capacidad de pago del país”, y “está en línea con el análisis técnico del FMI, que establece que se necesitará un alivio sustancial de la deuda de los acreedores privados de Argentina para restablecer la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad”. Es por ello que “se les pide a los acreedores que reduzcan el flujo de ingresos, pero recibirían tasas de interés razonables en el futuro”.

Y argumentaron el pedido al sostener, a tono con los conceptos vertidos por el ministro de Economía Martín Guzmán, que “Argentina ha ratificado su disposición a pagar la deuda reestructurada, precisamente porque será factible con la nueva tasa de interés propuesta; solo una economía que crece de manera sostenible puede cumplir con sus compromisos financieros”.

Respecto de la propuesta en sí, consideraron que la misma “está diseñada precisamente para aliviar la carga del servicio de la deuda, mientras que el país lucha contra la Covid-19 y trabaja para restaurar el crecimiento”. De hecho, agregaron, “la reducción del cupón de bonos promedio ofrecido por Argentina (del promedio actual del 7% al 2.3%) es razonable, dado el entorno actual de tasas de interés globales”.

Para los economistas, “en este momento excepcional, la propuesta de Argentina también presenta una oportunidad para que la comunidad financiera internacional demuestre que puede resolver una crisis de deuda soberana de manera ordenada, eficiente y sostenible”, expresaron.

Guzmán se hizo eco de la publicación y escribió en su cuenta de Twitter que conserva “el optimismo de poder llegar a un acuerdo”. “Agradecemos el apoyo de economistas de todo el mundo”, indicó el jefe del Palacio de Hacienda .