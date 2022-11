Deuda: el Gobierno se prepara para afrontar vencimientos clave en el mercado local

Desafío

Del total de financiamiento obtenido, el 26% estuvo representado por instrumentos nominales a tasa fija con vencimiento en 2022 y 2023, mientras que el 74% restante estuvo representado por el instrumento a tasa variable cuyo vencimiento es en 2027.

Ahora, en búsqueda de cumplir con los plazos del año que termina. la cartera que comanda Sergio Massa intensificó los contacto con el sector privado para terminar pacificando la plaza local.

Es que, en noviembre, el Palacio de Hacienda deberá afrontar el vencimiento de $250.000 millones, un test que se producirá la semana próxima y que el Gobierno quiere superar antes de la prueba de diciembre, de $390.000 millones.

Vaticinio

En tanto, este miércoles, Nicolás Dujovne, ministro de Economía durante la gestión de Mauricio Macri, vaticinó que la Argentina "va a estar peor" que ahora en 2023, y consideró necesario un "programa fiscal contundente" para lograr que la economía pueda estabilizarse.

Según el ex uncionario: "Las condiciones climáticas están mostrando una elevada probabilidad de una sequía importante, ya lo vemos en el trigo, esperemos no tenerlo en maíz y soja. Pero si llega a ocurrir, la oferta de divisas va a ser menor y la cantidad producida va a se menor. Vamos a tener entonces una contracción en el PBI, la economía va a decrecer".

"Como no estamos enfrentando el problema fiscal y estamos emitiendo dinero y no tenemos otra fuente de financiamiento, la inflación va a ser más elevada, porque además hay muchos vencimientos de deuda del Tesoro en pesos, que probablemente el Banco Central va a ir comprando en el mercado", añadió.

Para Dujovne, la solución a estos problemas "es muy clara" y dijo: "El Gobierno necesitaría un programa fiscal contundente que cambie las expectativas. Pero no quiere, no puede o no sabe hacerlo. Es lo que hoy necesitamos y es lo único que daría vuelta esta situación".

"Cuando uno va a una velocidad de 100% anual en la inflación eso nos está mostrando el síntoma de algo complicado. Una situación fiscal grave donde el déficit es muy elevado. Además, se va produciendo otro fenómeno que es que la gente cada vez quiere menos pesos en el bolsillo", alertó el economista, en declaraciones al canal LN+.