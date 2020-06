Guzmán presentará nueva oferta oficial el 12-J ante la SEC

Ese viernes 12 de junio, casi un mes después de aquella primera presentación fallida, el Gobierno buscará, al menos, acercarse a un 60%/ 66% de adhesión general. Esto le permitiría, si bien no cerrar la ronda de negociaciones, continuar debatiendo un tiempo más con los bonistas. Y, eventualmente, avanzar, tal como adelantó este diario, con la aplicación de la “cláusula de reasignación” y presentar como cerrada una primer etapa del canje con la cantidad de acreedores que hayan aceptado la propuesta modificada. Esa presentación que se blanqueará ante los mercados el 21 de junio sería la segunda oficial, luego de la del 8 de mayo y la que sería presentada ante las autoridades del FMI como la que más se acerque a la máxima impuesta por el organismo, y que afirma que la Argentina no puede ofrecer un Valor Presente Neto (VPN) que no supere el 50%.