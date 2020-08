Rodolfo Santángelo: "El tipo de cambio real no está atrasado"

Rodolfo Santángelo: Yo siempre lo he visto como temas separados. El canje de deuda podría haber salido antes, lo mismo que la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Son condiciones necesarias pero no suficientes. El mercado cambiario, tanto el oficial como el paralelo, tienen que ver con la integralidad macroeconómica de la cual la deuda es una partecita.

P: ¿Cómo se va a mover el mercado de cambio entonces?

R.S: El mercado cambiario va a tener su propia dinámica. Veremos qué va a pasar en septiembre (cuando empiecen a cotizar los nuevos bonos) si el riesgo rompe la barrera de los 1.000 puntos para abajo, si cae a 800 o 900 puntos o si queda arriba de los 1.000.

P.: La apuesta del Gobierno es a cerrar el canje y que con esto disminuyan las tensiones sobre el tipo de cambio, o por lo menos esa es su lógica...

R.S.: Bueno... esa es la lógica del Gobierno. El pronóstico que venimos haciendo no es ese. El problema macroeconómico tiene que ver con un desbalance más integral, del cual la deuda es solo una parte. No es lo único.

P.: El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, en sus últimas intervenciones públicas no viene hablando del dólar sino del Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM). Afirma que no está atrasado. ¿Cuál es su opinión al respecto?

R.S.: El Tipo de Cambio Real a $60 de diciembre de 2019 o $70 y pico de hoy está en un valor razonable, no se si es de equilibrio, pero no es un tipo de cambio atrasado. Esto ya viene desde la devaluación de las Primarias del año pasado. Es un tipo de cambio lógico. Es cierto que contra Brasil tal vez sería mejor un nivel de $80. No es un problema de competitividad. Es macroeconómico de que todo el costo de la pandemia se tuvo que financiar con emisión monetaria. Ese es el origen.

P.: ¿Se podrá financiar en pesos en el futuro el sector público?

R.S. Con toda la liquidez que hay se puede generar una demanda por instrumentos en pesos, pero me parece que lo máximo que le vamos a pedir a esa demanda es rollovear el stock de deuda y un poquito más a lo sumo. El tema central es que nadie crea que el mercado en pesos va a financiar las magnitudes de déficit que fiscal que hay.

P. Muchos instrumentos a la Argentina no le quedan...

R.S.: La Argentina no tiene fondos de pensión como Chile; no tiene reservas como Brasil porque se las gastaron todas entre 2011 y 2015; no tiene capacidad de endeudamiento porque entre 2010 y 2019 se exageró en endeudamiento. Es decir, nos gastamos todas las balas antes de la pandemia...

P. Respecto de la negociación con el FMI, ¿convendría pedir un stand by o un créditos de facilidades extendidas?

R.S.: Más allá de si es un stand by o si es un Facilidades Extendidas, de si es por un año o si es por tres años, es un tema importante porque de ahí se deducen las políticas económicas y las reformas estructurales que pudieran venir. Es obvio que Alberto Fernández va a haber recibido u$s45.000 millones de deuda con el Fondo en diciembre de 2019 y va entregar u$s45.000 millones o más al próximo presidente.

P: En el Gobierno plantean hacer un Facilidades Extendidas pero sin los requisitos de reformas estructurales…

R.S.: Me gustaría que Messi viniera a jugar a Excursionistas, pero es difícil...

P: ¿Se puede evitar una nueva devaluación?

R.S.: Da la sensación de que es muy difícil un salto cambiario -no un “rodrigazo”- porque con el crawling peg sólo da la sensación de que no se normaliza solo el mercado cambiario. El BCRA está en una posición de reservas muy critica desde 2015. Con Macri hubo una suba, pero fue por en endeudamiento y colocación de Lebac, fue una “engaña pichanga”. Es decir, la posición es critica desde 2014 y no está en condiciones de “ventear” reservas.