Ricardo Arjona suma dos nuevas fechas en Buenos Aires: cómo y dónde conseguir entradas para sus últimos shows

La gira "Lo que el Seco no dijo" se convirtió en un fenómeno mundial, posicionándose como la producción más impactante de la carrera del cantautor.

Ricardo Arjona volvió a marcar un récord en la música en vivo en Argentina luego de agotar completamente las entradas para sus shows del próximo 5 y 6 de julio en el Movistar Arena, en el marco de su gira “Lo que el Seco no dijo” .

Con esta nueva marca, el cantante guatemalteco ya suma más 18 funciones sold out, con producción de Fenix Entertainment y se consolida como uno de los artistas internacionales con mayor poder de convocatoria en el país.

Ahora el músico sumó dos funciones más para el próximo 7 y 9 de julio tras un arrollador sold out en su gira, consolidándose como el artista de habla hispana con más convocatoria de este último tiempo.

Las entradas ya están a la venta a través de el sitio oficial www.movistararena.com.ar.

image

En cada presentación, Arjona ofrece un espectáculo que trasciende lo musical y propone una experiencia sensorial única, con una puesta en escena sin precedentes.

El furor por Ricardo Arjona llega tras una serie de logros internacionales: dos funciones sold out en el Madison Square Garden de Nueva York, cinco presentaciones agotadas en el Kaseya Center de Miami y 23 shows con entradas agotadas en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias de Guatemala.

En paralelo, el artista trabaja en su próximo disco, también titulado Lo que el Seco no dijo, al que definió como “uno de los mejores trabajos que he hecho hasta el momento”.

Ricardo Arjona: dos décadas encantando al público argentino

La historia entre Arjona y Argentina lleva más de dos décadas de éxito. En 2022, el músico llenó ocho Movistar Arena, y apenas un año después, cerró su gira “Blanco y Negro” con dos estadios de Vélez Sarsfield que también vendieron todas las entradas disponibles.

Sin embargo, el momento más imponente de la carrera del guatemalteco en Argentina, sigue siendo el de 2006, cuando marcó un récord histórico con 34 funciones consecutivas en el Luna Park, reuniendo a más de 230 mil personas.

El regreso del artista a Buenos Aires, con la productora Fenix Entertainment, promete una puesta en escena de gran escala, con un repaso por los clásicos de su carrera y la presentación de las canciones de su nuevo disco, “Lo que el Seco no dijo”.