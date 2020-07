Teoría de los juegos: el método de Guzmán para generar adhesión de los bonistas en la última etapa

Ashmore, eventualmente BlackRock y Fidelity y el resto de los acreedores que estén en desacuerdo con la propuesta y militen su fracaso tendrán que convencer a los más flexibles de que no acepten estas mejoras, apostando a que la nueva oferta no tendrá la mayoría necesaria del 66% o 75% (según el bono a reestructurar de que se trate), y que la propuesta nuevamente fracasará. Pero si la nueva presentación de Guzmán tiene éxito, les harán perder ganancias importantes y a sus clientes, inversores y fondos aliados que siguen la posición más dura. Lo que deberá conseguir el ministro de Economía una vez que abra la inscripción es que los que vayan aceptando lo hagan público para hacer nacer en los financistas involucrados la semilla de la duda ante lo peor que les puede pasar si toman la decisión incorrecta: perder dinero. En el fondo, lo que busca Guzmán es trastocar la esencia misma de un asesor financiero: maximizar las ganancias y disminuir al mínimo las pérdidas. Exactamente lo que plantea la “teoría de los juegos” en su versión financiera.

El ministro de Economía planteará así en las negociaciones entre Argentina y los acreedores que reclaman unos u$s66.800 millones la aplicación de una de las teorías de las que la academia más orgullosa está. Se trata de uno de los pocos capítulos en la historia de la economía y las finanzas, donde la universidad venció y domina hasta hoy teóricamente a los mercados de capitales, y cuya aplicación más inseguros hace sentir a los grandes popes de Wall Street, ya que, si fallan al pasar por el tamiz de la teoría, se puede analizar si la decisión tomada en invertir o no en una opción financiera fue o no la correcta.

La teoría de los juegos es un área de la matemática aplicada a la macroeconomía y la ingeniería financiera donde se analizan las decisiones e interacciones humanas, y la toma de decisión. Todo cruzado con modelos econométricos sofisticados y una alta dosis de aplicación de los grados de especulación y oportunismo en el momento de tomar una opción o rechazarla. El planteo básico en el mundo financiero sería el siguiente: ante una decisión de compra o no de una acción, título u opción en cualquier mercado de capitales, en un modelo de cálculo se le asignan valores numéricos al valor del activo, tomando en cuenta el tiempo y la rentabilidad probable (en el caso de los títulos argentinos, el VPN). Luego se asume la posibilidad de rentabilidad en el caso en que todos opten por la misma inversión, aceptando que cuantos más interesados haya, menos rentabilidad habrá para distribuir, salvo que la opción a invertir no sea atractiva a priori, pero que tenga algún tipo de beneficio para los que primero la acepten. Finalmente se introduce el “anabólico” para quebrar el primer cálculo financiero. Aparecen después la medición (siempre difícil) sobre las conductas humanas, donde el recelo, las dudas y la especulación comienzan a jugar su papel. Finalmente, el que más se acerque a la medición de estos últimos factores mejor decisión tomará. O dicho en términos del mercado de capitales: más dinero ganará. En el caso argentino, si el canje triunfa, los que antes entren mejores condiciones y rentabilidad final obtendrán. Si el canje fracasa, los que no hayan entrado, y si se abre la opción judicial, más dinero ganarán. El que mejor racionalice el modelo será el vencedor final.

Para Guzmán, la aplicación de la teoría de los juegos es una especie de revancha. Finalmente el ministro de Economía tendrá la posibilidad de mostrar en estas negociaciones la efectividad de alguna de las teorías que trae la academia a las discusiones contemporáneas con gigantes como BlackRock, Ashmore, Monarch, Fidelity y otros popes de Wall Street. Fracasado el 8 de mayo su modelo original traído de la Universidad de Columbia y elaborado bajo la tutela de Joseph Stiglitz, ahora echará mano a la teoría de otros premios Nobel: John von Neumann y Oskar Morgenstern por un lado y John Nash por el otro. Deberá ser cuidadoso Guzmán en sus movimientos. La aplicación del análisis de la teoría de los juegos en el proceso de canje de 2005 y 2010 trajo buenos resultados para los que aceptaron los cupones PBI, por encima, lejos, que los que optaron por las alternativas tradicionales. Pero los que más ganaron fueron otros. Los fondos buitre que compraron a precio de remate esperaron a Thomas Griesa y cobraron una ganancia del 1.200% una vez vencida la cláusula RUFO.