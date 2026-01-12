Cómo descargar la boleta del Impuesto Inmobiliario ARBA 2026 y cómo pagar desde tu celular: guía completa + Seguir en









La entidad dio a conocer los pasos a seguir para estar al día con las obligaciones impositivas de la provincia de Buenos Aires.

Cómo adquirir la boleta de los impuestos bonaerenses TDF

El calendario fiscal vuelve a ocupar un lugar central para quienes poseen propiedades. Con el inicio de 2026, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) activó el esquema habitual del gravamen inmobiliario, con herramientas digitales que buscan ordenar el proceso y evitar filas innecesarias.

En los últimos años, la gestión online ganó terreno y se volvió casi la regla. Aun así, no todos los contribuyentes siguen el mismo recorrido ni tienen la misma experiencia. En ese sentido, desde ARBA brindaron una guía paso a paso para descargar y pagar la boleta del Impuesto Inmobiliario 2026 desde el celular.

Arba ARBA 2026: cómo descargar la boleta El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de la agencia provincial. Allí, el contribuyente debe buscar la sección correspondiente al tributo inmobiliario e identificar la opción vinculada a la consulta de deuda. El acceso se realiza a través del número de partida, un dato clave que figura en comprobantes anteriores o escrituras.

Una vez cargada esa información, el sistema muestra el estado de la cuenta: cuotas disponibles, vencimientos y montos. Desde ese panel es posible obtener el comprobante en formato PDF, listo para guardar o imprimir. Ese archivo digital reemplaza a la boleta en papel que antes llegaba por correo.

Quienes cuentan con usuario registrado pueden acceder a más funciones, como la adhesión al débito automático o la visualización del historial. Para otros, el trámite como “no registrado” sigue habilitado, aunque con menos opciones personalizadas.

En ambos casos, el proceso depende de que los datos del inmueble estén correctamente cargados, algo que a veces requiere una verificación previa. ARBA Impuesto Inmobiliario Urbano.jpeg Cómo pagar el Impuesto Inmobiliario ARBA desde el celular Con la boleta ya disponible, el siguiente paso puede resolverse íntegramente desde el teléfono. La agencia provincial admite distintas vías electrónicas, entre ellas billeteras virtuales, aplicaciones bancarias y plataformas de home banking. Cada una tiene su propio recorrido, aunque el dato central es el mismo: el código de pago que figura en el comprobante. En términos prácticos, el usuario abre su aplicación habitual, escanea el código o ingresa los números requeridos y confirma la operación. Ese gesto cotidiano, que lleva pocos minutos, reemplaza trámites presenciales que hasta hace no tanto eran inevitables. También existe la alternativa de adherir el inmueble a sistemas automáticos, que descuentan el monto en cada vencimiento. Otro punto a considerar son los posibles descuentos por pago anticipado o cumplimiento en término, que varían según la normativa vigente. No siempre están disponibles ni aplican a todos los casos, así que conviene revisar las condiciones antes de confirmar.

