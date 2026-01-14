ARBA publicó su calendario de vencimientos 2026: cómo pagar y cuáles son los descuentos + Seguir en









Los contribuyentes pueden acceder hasta 15% de ahorro con el pago anual del impuesto inmobiliario y rebajas adicionales al optar por el débito automático.

ARBA estableció bonificaciones para quienes regularicen sus deudas. TDF

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) presentó su calendario de vencimientos para el 2026, con importantes novedades para los contribuyentes. A partir de este nuevo cronograma, los ciudadanos deberán estar atentos a las fechas clave para cumplir con el pago del impuesto inmobiliario y evitar recargos o sanciones.

Entre las principales medidas, la entidad ofrecerá bonificaciones de hasta el 15% para quienes opten por el abono anual y otras rebajas para quienes se adhieran al débito automático. A continuación, conocé los detalles.

ARBA Impuesto Inmobiliario Urbano.jpeg Vencimientos 2026 de ARBA El calendario de vencimientos para 2026 del impuesto inmobiliario establece las fechas en que los contribuyentes deberán abonar sus cuotas para evitar multas e intereses.

Los plazos están organizados según el tipo de impuesto (Automotores e Inmobiliarios) con posibilidad de optar por un pago anual que ofrece hasta 15% de descuento. Este es el detalle de los términos límites:

ARBA Cómo pagar los impuestos de ARBA Para aquellos que desean pagar el impuesto inmobiliario, existen diversas plataformas como homebanking, códigos QR y boletas digitales, lo que elimina la necesidad de hacer trámites presenciales.

Durante este ciclo tributario, ARBA detalló que quienes no tengan deudas y opten por el pago anual podrán acceder a un 15% de descuento. Por otro lado, una de las principales recomendaciones del organismo para el abono de cuotas es adherirse al débito automático, ya que no solo facilita el cumplimiento fiscal, sino que también otorga hasta 10% de ahorro. La entidad brinda una bonificación adicional para quienes hayan regularizado su situación hasta cinco días antes del vencimiento. Además, los contribuyentes podrán realizar consultas sobre el estado de su deuda directamente desde el sitio web, lo que brinda mayor comodidad y transparencia en el proceso. También se pueden regularizar deudas previas a través de un régimen de facilidades de pago. Los contribuyentes que aún no hayan saldado sus impuestos pueden optar por un plan que les permita abonar sus obligaciones en cuotas mensuales. Para evitar recargos, es fundamental controlar las boletas y verificar que los montos y cuotas estén correctamente emitidos.

