Devolución del IVA: paso a paso para declarar el CBU ante la AFIP

Tras el debut del reintegro del 21% a las compras en supermercados, almacenes y otros comercios , los usuarios reportaron distintos inconvenientes, entre ellos, demoras en los reintegros y algunos monotributistas y trabajadoras de casas particulares que cumplen con los requisitos del programa denunciaron que no aparecen en el padrón.

En muchos casos, esto se debe a que los usuarios no tienen declarado el CBU, por lo que las autoridades no tienen donde hacer el reintegro, pese a que, en varias ocasiones, desde el Ministerio de Economía resaltaron que para ser beneficiario no hace falta ningún trámite de inscripción, sí hay un requisito indispensable y obligatorio para recibir el reintegro sin ningún tipo de problema: tener declarado el CBU ante la AFIP.