Plazo fijo sin piso: cómo operan los principales bancos hoy, jueves 14 de mayo + Agregar ámbito en









Las entidades financieras ajustan rendimientos y los ahorristas siguen de cerca qué opción deja una diferencia real al cierre del mes.

Las tasas no remontan y el plazo fijo rinde cada vez menos. Depositphotos

El mercado financiero argentino atraviesa otra semana de movimientos y cautela. Tras los cambios aplicados en la política monetaria durante los últimos meses, los bancos continúan modificando las tasas de los plazos fijos tradicionales y el escenario vuelve a poner a los pequeños ahorristas frente a una pregunta repetida: dónde conviene dejar el dinero estacionado por 30 días.

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Desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó el esquema de tasa mínima garantizada, cada entidad quedó habilitada para definir libremente el rendimiento que ofrece a sus clientes. Eso provocó diferencias más marcadas entre bancos públicos, privados y digitales. En algunos casos, la brecha supera varios puntos porcentuales y puede influir bastante en el resultado final de una colocación mediana.

plazo fijo

Aunque el plazo fijo sigue siendo una herramienta muy elegida por perfiles conservadores, el contexto económico genera dudas. La desaceleración inflacionaria cambió parte del panorama, pero muchos inversores todavía miran de reojo al dólar, los fondos comunes de inversión o incluso las billeteras virtuales.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 14 de mayo De acuerdo con la información publicada por el Banco Central de la República Argentina y los datos informados por las propias entidades financieras, las tasas nominales anuales para plazos fijos tradicionales a 30 días muestran diferencias importantes este jueves 14 de mayo.

plazo fijo inversiones Depositphotos Entre los bancos más grandes del sistema financiero aparecen estos porcentajes aproximados: Banco de la Nación Argentina : 17,5%

: 17,5% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% Banco Ciudad : 17%

: 17% Banco Santander : 15%

: 15% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco Macro : 18%

: 18% ICBC : 18,8%

: 18,8% Banco Credicoop: 17,5%

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