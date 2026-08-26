Los industriales bonaerenses le pidieron a Axel Kicillof eximir al sector de Ingresos Brutos

La propuesta contempla eximir de inmediato a las pequeñas empresas y establecer un esquema gradual para las restantes: tres años para las medianas y cinco para las grandes.

El flamante presidente de la UIPBA, Alejandro Gentile, durante una charla con periodistas. Pidio "equilibrar la cancha".

Los industriales de la provincia de Buenos Aires tratan de aprovechar el deseo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de candidatearse a la Presidencia de la Nación para comprometerlo con una eximición del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires para el sector manufacturero.

En lo inmediato, la propuesta es que se eleve el mínimo no imponible del tributo a $3.200 millones de facturación anual , de manera que quedarían afuera casi todas las industrias chicas. Para las medianas, la iniciativa prevé que se las exima en tres años y, para las grandes, en cinco.

La iniciativa ya está en el escritorio del ministro de Producción, Augusto Costa , según informó el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Alejandro Gentile , quien asumió recientemente el cargo en reemplazo de Martín Rappallini, ahora al frente de la UIA.

Gentile ofreció una charla con periodistas en la sede de la entidad, ubicada en la avenida Córdoba , en la ciudad de Buenos Aires. Cabe recordar que el directivo es, a su vez, director de Relaciones Institucionales del Grupo Techint.

“Si el gobernador tiene realmente sentido industrialista, esta es una buena oportunidad para demostrarlo” , explicó Gentile.

La pérdida de recursos, en caso de que avance la medida, sería equivalente al 1,4% de la recaudación de la provincia, según estimaciones de la UIPBA. El presidente de la entidad advirtió que en Córdoba y Santa Fe, otras dos provincias industriales que cuentan con medidas similares a las propuestas por la entidad, “el impacto fue menor” en términos de pérdida de empresas y puestos de trabajo.

Si el Gobierno bonaerense tomara en cuenta la idea, debería incluirla en la Ley Impositiva que la Legislatura trata todos los años, junto con el Presupuesto provincial del ejercicio siguiente. Eso ocurrirá en octubre.

La propuesta de los empresarios es compensar la merma de recursos que dejarían las grandes y medianas industrias con una mayor fiscalización sobre empresas de sectores que históricamente han demostrado operar con mayor informalidad.

La entidad dio a conocer un estudio en el que se señala que la presión tributaria efectiva de Ingresos Brutos sobre el valor agregado industrial alcanza el 4,7% en la provincia de Buenos Aires, mientras que en Córdoba se ubica en el 3,5% y en Santa Fe, en el 3,6%.

El estudio indica que desde 2023, el saldo neto entre las empresas que nacieron en la provincia y las que cerraron fue negativo en 1.306 firmas. Eso implicó la pérdida de 41.975 puestos de trabajo.





En ese sentido, se detalla que 20 de los 24 sectores industriales bonaerenses están en declive. El derrumbe está concentrado en el complejo textil, de indumentaria y calzado: entre las tres divisiones perdieron 12.750 puestos de trabajo (-23,6%). En el otro extremo, alimentos es la única división grande que crece (+4,2%) y actualmente es el mayor empleador industrial de la provincia.

La UIPBA plantea la hipótesis de que los cinco sectores con mayor sobrecarga de Ingresos Brutos perdieron el 11,6% de los puestos de trabajo, mientras que aquellos con menor carga tributaria resignaron solo el 7,8%.

Otro dato para tener en cuenta es la comparación de la carga tributaria de la industria bonaerense con la de México y Brasil.

Las industrias bonaerenses tienen una carga tributaria 2,6 veces más alta que sus competidoras mexicanas. Mientras que en México casi todo el costo fiscal está constituido por las cargas sociales, en Buenos Aires ese ítem es prácticamente igual. La diferencia está explicada por 64 puntos de Ingresos Brutos, 40 puntos del impuesto al cheque, 38 puntos de tasas municipales y cinco puntos de derechos aduaneros. En Brasil, la diferencia respecto de México es de 1,48 veces.

Cadena de proveedores

Los industriales de la provincia tratan de adaptarse a la idea de que deben reconvertirse. Para ello, siguen el ejemplo del programa ProPymes que desarrolla la empresa de Paolo Rocca con sus propios proveedores.

Ya tienen identificadas 60 pymes que estarían en condiciones de proveer a empresas del sector minero en el marco del RIGI. Está ganando terreno la idea de que, si un empresario textil se dedica a fabricar pantalones de vestir, ahora podría convenirle confeccionar uniformes para los trabajadores de los proyectos mineros adheridos al régimen.

Sin embargo, para poder cotizar frente a una minera global, esas compañías deben transformarse y alcanzar estándares internacionales, que incluyen el cumplimiento de normas ambientales y medidas contra el trabajo esclavo, entre otras exigencias.