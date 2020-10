Brecha: ya no es la emisión lo que cae sino la demanda de dinero

Pero en los últimos meses se observa una insoslayable desaceleración de los agregados monetarios (M1, M2 y M3 privados). Algo similar ocurre con la propia base monetaria. Sin embargo, la brecha cambiaria escaló bien arriba del 100%. ¿Cómo es posible que la base crece menos y la demanda de dinero también y el dólar informal no se frena? Es que el exceso de pesos en circulación, que ya data de varios meses atrás, se explica precisamente por la retracción de la demanda de dinero. O sea, no es que hubo más oferta de pesos sino que la gente demanda cada vez menos. Hasta hoy la base monetaria se expandió en $368.411 millones que se explica por el sector público ($1,727 billones) y el pago de intereses por $543.378 millones. Para compensar el BCRA absorbió vía Leliq ($919.331 millones) y Pases ($518.219 millones) unos $1,44 billones, más $395.760 millones por ventas netas de divisas (al sector privado $304.369 millones y $91.391 millones al sector público), y $57.000 millones de otras operaciones del sector público. Sin duda el panorama no es sencillo, el Gobierno no puede dejar de asistir mientras siga restringiendo la actividad económica, pero ya no tiene margen, ni de error.