La AFA confirmó la radicación definitiva en la provincia de Buenos Aires

La máxima autoridad del fútbol argentino confirmó que fue aprobado su cambio de domicilio al partido de Pilar. De esta manera, solo podrá ser "fiscalizada exclusivamente por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas".

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este miércoles su radicación definitiva en la provincia de Buenos Aires, luego de que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense confirmara su cambio de domicilio al partido de Pilar.

"La Resolución RESO-2026-1159 dictada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires en el día de la fecha, toma razón de la finalización del trámite de cambio de jurisdicción - reforma estatutaria de la Asociación del Fútbol Argentino, con sede en el Partido de Pilar", señala el comunicado difundido por la máxima autoridad del fútbol argentino.

La resolución retoma el cambio de estatuto definido por la AFA en una Asamblea General Ordinaria del 17 de octubre de 2024. En ella, se determinó el domicilio de la sede social en la calle Mercedes N° 1366 de la localidad de Pilar y la sede deportiva en el Predio “Lionel Andrés Messi” del partido de Ezeiza, ambos en la Provincia.

https://t.co/KBPIA6N2uf pic.twitter.com/eZNd9cv4ov — AFA (@afa) February 25, 2026 La IGJ pidió veedores para la AFA, pero no tiene competencia en Provincia A su vez, este miércoles la Inspección General de Justicia (IGJ) anunció que elevó un pedido de designación de veedores en la entidad que conduce Claudio "Chiqui" Tapia. Sin embargo, con el cambio de domicilio, el organismo dejó de tener jurisdicción sobre el ente rector del fútbol nacional.

Desde la AFA alegan que la IGJ perdió la autoridad de fiscalizar sobre la Asociación desde el cambio del estatuto, amparada en el artículo 157 del Código Civil y Comercial de la Nación que indica: "La modificación del estatuto produce efectos desde su otorgamiento".

De esta manera, la casa madre del fútbol argentino sostiene que, desde el 17 de octubre de 2024, "se encuentra fiscalizada exclusivamente por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires". De esta forma, hace casi dos años que la IGJ habría perdido competencia sobre la AFA. Desde la entidad estatal ya habían rechazado el cambio de domicilio ya que "se verificó que en el predio no existen instalaciones ni funciona la administración de la entidad". Sin embargo, la decisión del traspaso a Provincia es independiente de la IGJ. La noticia llega en un contexto convulsionado dentro del fútbol argentino. Luego de una denuncia realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta deuda impositiva en la AFA, fueron citados a declarar Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. Como respuesta, desde el fútbol argentino impulsaron un paro en el Torneo Apertura, por lo que no habrá partidos en la fecha 9.