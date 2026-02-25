La joya oculta de Disney protagonizada por Drew Barrymore e inspirada en un popular cuento + Seguir en









La película de 1998 fue dirigida por Andy Tennant y propone una versión más realista del clásico de los hermanos Grimm.

Dougray Scott y Anjelica Huston forman parte del elenco principal.

"Por Siempre Cenicienta" es como una de las películas más queridas de Disney, y su llegada a la plataforma de streaming de la firma la convirtió en una joya escondida para nuevas generaciones.

Estrenada originalmente en 1998, esta adaptación del clásico cuento de los hermanos Grimm combina romance y drama con las actuaciones de Drew Barrymore, Dougray Scott y Anjelica Huston.

El título dirigido por Andy Tennant ofrece una versión más realista y empoderada de la historia de la princesa, centrada en Danielle De Barbarac, una joven que debe enfrentarse a los maltratos de su madrastra y encontrar su propio camino hacia el amor verdadero. ¡Descubríla!

De qué trata Por Siempre Cenicienta La historia sigue a Danielle De Barbarac, una joven que queda huérfana después de la muerte de su padre y es obligada a convertirse en sirvienta en su propia casa por su ambiciosa madrastra, la Baronesa Rodmilla.

Mientras cumple con sus tareas domésticas y soporta los constantes maltratos de sus hermanastras, nuestra protagonista conoce al Príncipe Henry, quien se siente intrigado por su inteligencia y determinación, sin saber que ella no es una dama de la alta sociedad.

cenicienta1 Para acercarse a él, oculta su identidad y finge ser una mujer de la corte, a medida que se enfrenta a los intentos de su familia por arruinar su sueño de amor verdadero. Con tantos obstáculos y desencuentros, ¿podrá Danielle recuperar su libertad y encontrar la felicidad que siempre mereció? por siempre cenicientaa Disney+: tráiler de Por Siempre Cenicienta Embed - Ever After: A Cinderella Story (1998) Trailer | Drew Barrymore | Anjelica Huston Disney+: elenco de Por Siempre Cenicienta Drew Barrymore como Danielle de Barbarac

Anna Maguire como la joven Danielle.

Anjelica Huston como Baronesa Rodmilla de Gante.

Dougray Scott como el príncipeHenry.

Megan Dodds como Marguerite de Ghent.

Melanie Lynskey como Jacqueline de Ghent.

Patrick Godfrey como Leonardo da Vinci.

Timothy West como Rey Francis.

Judy Parfitt como Reina Marie.

Jeroen Krabbé como Auguste de Barbarac.

Lee Ingleby como Gustave.

Walter Sparrow como Maurice.

Matyelok Gibbs como Louise.

