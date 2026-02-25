"Por Siempre Cenicienta" es como una de las películas más queridas de Disney, y su llegada a la plataforma de streaming de la firma la convirtió en una joya escondida para nuevas generaciones.
La joya oculta de Disney protagonizada por Drew Barrymore e inspirada en un popular cuento
La película de 1998 fue dirigida por Andy Tennant y propone una versión más realista del clásico de los hermanos Grimm.
Estrenada originalmente en 1998, esta adaptación del clásico cuento de los hermanos Grimm combina romance y drama con las actuaciones de Drew Barrymore, Dougray Scott y Anjelica Huston.
El título dirigido por Andy Tennant ofrece una versión más realista y empoderada de la historia de la princesa, centrada en Danielle De Barbarac, una joven que debe enfrentarse a los maltratos de su madrastra y encontrar su propio camino hacia el amor verdadero. ¡Descubríla!
De qué trata Por Siempre Cenicienta
La historia sigue a Danielle De Barbarac, una joven que queda huérfana después de la muerte de su padre y es obligada a convertirse en sirvienta en su propia casa por su ambiciosa madrastra, la Baronesa Rodmilla.
Mientras cumple con sus tareas domésticas y soporta los constantes maltratos de sus hermanastras, nuestra protagonista conoce al Príncipe Henry, quien se siente intrigado por su inteligencia y determinación, sin saber que ella no es una dama de la alta sociedad.
Para acercarse a él, oculta su identidad y finge ser una mujer de la corte, a medida que se enfrenta a los intentos de su familia por arruinar su sueño de amor verdadero.
Con tantos obstáculos y desencuentros, ¿podrá Danielle recuperar su libertad y encontrar la felicidad que siempre mereció?
Disney+: elenco de Por Siempre Cenicienta
- Drew Barrymore como Danielle de Barbarac
- Anna Maguire como la joven Danielle.
- Anjelica Huston como Baronesa Rodmilla de Gante.
- Dougray Scott como el príncipeHenry.
- Megan Dodds como Marguerite de Ghent.
- Melanie Lynskey como Jacqueline de Ghent.
- Patrick Godfrey como Leonardo da Vinci.
- Timothy West como Rey Francis.
- Judy Parfitt como Reina Marie.
- Jeroen Krabbé como Auguste de Barbarac.
- Lee Ingleby como Gustave.
- Walter Sparrow como Maurice.
- Matyelok Gibbs como Louise.
