25 de febrero 2026 - 22:00

La joya oculta de Disney protagonizada por Drew Barrymore e inspirada en un popular cuento

La película de 1998 fue dirigida por Andy Tennant y propone una versión más realista del clásico de los hermanos Grimm.

Dougray Scott y Anjelica Huston forman parte del elenco principal.&nbsp;

Dougray Scott y Anjelica Huston forman parte del elenco principal. 

"Por Siempre Cenicienta" es como una de las películas más queridas de Disney, y su llegada a la plataforma de streaming de la firma la convirtió en una joya escondida para nuevas generaciones.

Estrenada originalmente en 1998, esta adaptación del clásico cuento de los hermanos Grimm combina romance y drama con las actuaciones de Drew Barrymore, Dougray Scott y Anjelica Huston.

Informate más

El título dirigido por Andy Tennant ofrece una versión más realista y empoderada de la historia de la princesa, centrada en Danielle De Barbarac, una joven que debe enfrentarse a los maltratos de su madrastra y encontrar su propio camino hacia el amor verdadero. ¡Descubríla!

De qué trata Por Siempre Cenicienta

La historia sigue a Danielle De Barbarac, una joven que queda huérfana después de la muerte de su padre y es obligada a convertirse en sirvienta en su propia casa por su ambiciosa madrastra, la Baronesa Rodmilla.

Mientras cumple con sus tareas domésticas y soporta los constantes maltratos de sus hermanastras, nuestra protagonista conoce al Príncipe Henry, quien se siente intrigado por su inteligencia y determinación, sin saber que ella no es una dama de la alta sociedad.

cenicienta1

Para acercarse a él, oculta su identidad y finge ser una mujer de la corte, a medida que se enfrenta a los intentos de su familia por arruinar su sueño de amor verdadero.

Con tantos obstáculos y desencuentros, ¿podrá Danielle recuperar su libertad y encontrar la felicidad que siempre mereció?

por siempre cenicientaa

Disney+: tráiler de Por Siempre Cenicienta

Embed - Ever After: A Cinderella Story (1998) Trailer | Drew Barrymore | Anjelica Huston

Disney+: elenco de Por Siempre Cenicienta

  • Drew Barrymore como Danielle de Barbarac
  • Anna Maguire como la joven Danielle.
  • Anjelica Huston como Baronesa Rodmilla de Gante.
  • Dougray Scott como el príncipeHenry.
  • Megan Dodds como Marguerite de Ghent.
  • Melanie Lynskey como Jacqueline de Ghent.
  • Patrick Godfrey como Leonardo da Vinci.
  • Timothy West como Rey Francis.
  • Judy Parfitt como Reina Marie.
  • Jeroen Krabbé como Auguste de Barbarac.
  • Lee Ingleby como Gustave.
  • Walter Sparrow como Maurice.
  • Matyelok Gibbs como Louise.

