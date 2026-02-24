Reacción al cambio de estrategia de Luis Caputo: comprimen fuerte las tasas cortas en pesos

Economía abandona la emisión de tasa fija corta y lanza un bono en dólares para refinanciar vencimientos de julio. Expectativa por el nivel de rollover y las tasas que convalidará el Tesoro.

El anuncio del menú de la próxima licitación del Tesoro dejó entrever un cambio de estrategia por parte del Ministerio de Economía (MECON). Por un lado, debutará el nuevo bono en dólares , con el objetivo de conseguir los fondos para afrontar los vencimientos de julio con bonistas privados. La otra novedad fue que no ofrecerá instrumentos a tasa fija de corto plazo, lo cual ya provocó una compresión en la curva de tasa fija, principalmente en el tramo corto.

Es que al concentrar la atención en el ofrecimiento de la deuda en pesos, el miércoles el instrumento de más corto plazo será la Lecer (indexada a la inflación) a 77 días. "La señal no pasa desapercibida: sugiere que el Tesoro podría no tener un tono tan contractivo en esta ocasión puesto que los tenedores de tasa fija tal vez no decidan volcarse al CER corto. Esto contribuiría a la liquidez del sistema aliviando los rendimientos" , analizó en esta jornada PPI .

De hecho, remarcaron desde este mismo informe, la estrategia del ministro Luis Caputo parece alinearse con la intervención que la city detectó el jueves pasado , cuando se elevaron los volúmenes operados en el tramo corto de los tasa fija para intentar moderar los retornos. En este contexto, remarcan los analistas que será determinante el nivel de rollover que finalmente convalide el Tesoro . En la última licitación, el sesgo fue contractivo, con un refinanciamiento del 123% de los vencimientos.

"Sin embargo, el diseño actual del menú deja abierta la posibilidad de que se permita cierta liberación de pesos frente a los $7,2 billones que vencen, con el objetivo de descomprimir las curvas en moneda local. Como siempre, la confirmación llegará el miércoles 25, cuando conozcamos el resultado y su impacto sobre la dinámica de tasas en pesos", agregaron desde PPI.

En ese sentido, el economista Javier Giordano mostró en sus redes sociales , a través de un gráfico, que el anuncio del menú de la licitación ya generó un efecto en el mercado secundario. " Fuerte compresión en la curva de tasa fija, principalmente en el tramo corto. A la mejora en la situación de liquidez (Repo y Caución bajando luego de máximos el jueves) se le sumó que el MECON no va a ofrecer instrumentos de tasa fija en la licitación de mañana", explicó.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, también dio su mirada tras el anuncio de la secretaría de Finanzas. "La liquidez del mercado en pesos es otra cuestión monitoreada de cerca, con condiciones que aun son restrictivas, llevando a volatilidad en tasas cortas. Así, la pregunta pasa por si en la licitación del miércoles el Gobierno absorberá o liberará pesos, para ver el impacto en liquidez y tasas", explicó.

A su vez, Ignacio Morales, chief investments officer de Wise Capital, recordó que desde finales de 2024 no se excluía a los títulos a tasa fija, para enfocarse en letras y bonos indexados por inflación (Lecer y Boncer) y opciones vinculadas al tipo de cambio (Dólar linked) con plazos de hasta 2028. "Esta diversificación de la cartera busca no solo atraer a los inversores en un escenario de alta volatilidad, sino también garantizar la renovación de los $7,2 billones que vencen esta semana y preparar el terreno para los desafiantes vencimientos de marzo y abril, que ascienden a los $35 billones", explicó.

Se normalizan las tasas "overnight"

Antes de conocerse las condiciones de la subasta, las tasas cortas overnight habían empezado a comprimir; el lunes, la Caución a un día se negoció a 34,5% TNA en BYMA. "Si el mercado anticipa que no habrá tanta demanda por las Lecer y que esta semana volverá el ´Punto Anker´, entonces podríamos ver mayor compresión en la curva de Lecaps y tasas a un día", había anticipado antes del inicio de la rueda la consultora 1816.

Para estos expertos, la oferta de instrumentos para esta subasta es "una nueva señal de que el Gobierno esta vez no se sintió tan cómodo con la reciente suba fuerte de las tasas cortas".

La Base Monetaria Amplia registró el jueves pasado su segunda mayor expansión diaria en seis meses. El movimiento sugirió, como se mencionó anteriormente, "una intervención directa de la autoridad monetaria para estabilizar el costo del dinero tras la volatilidad de la semana previa", señaló 1816 y amplió: "En una señal clara de que el Gobierno no está dispuesto a convalidar saltos bruscos en el costo del financiamiento, la Base Monetaria Amplia —que consolida la base simple, los depósitos del Tesoro y otros pasivos remunerados— anotó el pasado jueves un salto de $0,98 billones".