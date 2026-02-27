Tim Atkin en Mendoza: "Argentina debería apostar por los vinos que hablan del terruño" + Seguir en









El británico, una referencia de la enología a nivel mundial, visitó bodegas, participó de una cata a ciega y trabaja en su reporte anual sobre el vino argentino.

Atkim en Bodega Atamisque. Guille Llamos

El master of wine británico Tim Atkin se encuentra nuevamente en el país elaborando un nuevo informe del vino argentino. Desde Mendoza, destacó el potencial de los productos nacionales:

Su maratónica agenda, organizada por Wines of Argentina, incluye reuniones con productores y degustaciones en las bodegas más importantes del país como Atamisque, Trapiche, Trivento, Durigutti, Riccitelli, Catena Zapata / El Enemigo, a partir de las cuales elaborará su esperado reporte anual sobre el vino argentino.

Además, participó de una cata a ciegas organizada por Amorim y Corchos de Argentina, evento en el que se presentó el tapón técnico microaglomerado Xpür, entre otras actividades.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 2.37.43 PM Con foco en el concepto de identidad, Atkin aseguró: “Hay que seguir con vinos con personalidad, con historia, con cultura, con un sentido de identidad”. Por eso, recomendó profundizar ese camino en el país: “Hablar de terruño me parece una cosa muy importante. Argentina debería apostar por este tipo de vino”. En ese sentido, declaró que “con el vino básico, que se vende muy barato, no hay futuro”.

Además, explicó que, a pesar del contexto complejo, “hay un hueco en el mercado para las variedades criollas”. Y propuso reforzar el valor cultural del vino, en un escenario donde “estamos tomando mucho menos que antes”.

Sobre los vinos sin alcohol, el crítico británico polemizó: “No lo veo como enemigo del vino, pero es otro producto. Para mí es algo hecho con uva, pero no es vino”. Y agregó: “Estos técnicos quitan el alma al vino”. Finalmente, al ser consultado por la frase de Lionel Messi (beber vino con gaseosa, para que “pegue rápido”), Atkin respondió que no comparte el hábito pero que “Messi es un genio, por lo que puede tomar lo que quiera, je”.

