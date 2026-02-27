De cuánto es la fortuna de Logan Paul, el polémico y excéntrico influencer + Seguir en









Desde su paso por la extinta red social Vine, su patrimonio creció enormemente gracias a la diversificación.

Gracias a las redes, generó un patrimonio de más de 100 millones de dólares. Imagen: Steven Ferdman

Logan Paul es una de las figuras más reconocibles del mundo digital, acumulando millones de seguidores en sus redes sociales desde sus inicios en la extinta plataforma Vine. El estadounidense ha sabido transformar su fama en un imperio comercial que genera ingresos astronómicos año tras año.

Conocido por sus vlogs, su faceta como boxeador y su participación en la WWE, Paul es una figura que siempre camina entre el éxito y la controversia. Su capacidad para monetizar cada aspecto de su vida lo ha posicionado como uno de los creadores de contenido más adinerados del planeta.

Logan Paul Después de su pelea con Floyd Mayweather alcanzó niveles de popularidad inesperados. Imagen: Reuters La historia de Logan Paul, de Youtube a los millones La trayectoria de Logan Paul comenzó con videos cómicos de pocos segundos, pero su ambición lo llevó rápidamente a conquistar YouTube. A pesar de enfrentar graves crisis de reputación, como el polémico incidente en el bosque de los suicidios en Japón, logró reinventarse diversificando sus negocios.

Su paso por el boxeo, enfrentando a figuras como Floyd Mayweather, y su actual éxito en la lucha libre profesional han sido piezas clave en su ascenso financiero. Además de su carrera en el entretenimiento, Paul cofundó la marca de bebidas Prime Hydration, la cual se convirtió en un fenómeno global de ventas.

Este espíritu emprendedor, sumado a sus inversiones en bienes raíces y coleccionables, le permitió escalar desde ser un joven creador de videos hasta convertirse en un magnate de los medios modernos.

De cuánto es el patrimonio de Logan Paul Según sitios especializados en fortunas, el patrimonio actual de Logan Paul en 2026 se estima en unos 150 millones de dólares. Esta fortuna refleja no solo sus ganancias por publicidad y patrocinios, sino también el enorme valor de sus acciones en empresas propias y sus lujosas propiedades en Puerto Rico. Es importante destacar que su riqueza se ve potenciada por activos únicos, como su famosa carta Pokémon "Pikachu Illustrator", valorada en más de 5 millones de dólares. Con ingresos anuales que superan los 20 millones, Logan Paul consolida su posición como uno de los influencers más influyentes y ricos de la década.

