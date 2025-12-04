La Ciudad concretó dos desalojos y reforzó su política de restitución de viviendas ocupadas + Seguir en









Se realizaron por orden judicial tras décadas de ocupación irregular y denuncias vecinales. Ambas intervenciones se suman a los procedimientos realizados en distintos barrios porteños durante los últimos dos años.

Operativos simultáneos en Abasto y Constitución permitieron desalojar dos viviendas con orden judicial y sumaron nuevos casos a los 519 inmuebles ya recuperados por la Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires concretó dos nuevos operativos de recuperación de propiedades: una vivienda del Abasto que permanecía ocupada desde 1992 y un edificio de Constitución señalado por problemas de seguridad y denuncias vinculadas a la venta de drogas. Con estas intervenciones, el Gobierno porteño contabiliza 519 inmuebles restituidos en menos de dos años.

El procedimiento en la zona del Abasto se desarrolló en Lavalle 3263, donde residían 19 personas -en su mayoría extranjeras- y sobre el que pesaban reiteradas quejas por disturbios. La Policía de la Ciudad, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Red de Atención actuaron bajo orden judicial para concretar el desalojo.

El segundo operativo se efectuó en Brasil 1390, en Constitución, donde la Agencia Gubernamental de Control (AGC) dispuso la clausura por riesgo estructural. En el lugar vivían 22 familias y se investigan actividades ilícitas relacionadas con algunos de sus ocupantes. La modalidad del procedimiento fue similar a la aplicada en septiembre en el Hotel Sol y Luna, también en ese barrio.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la coordinación con el Poder Judicial y señaló: “Recuperamos una casa tomada desde 1992 y un edificio denunciado por los vecinos. En la Ciudad, la propiedad privada se respeta”.

Propiedades número 518 y 519 devueltas a sus dueños.

Hoy recuperamos dos inmuebles en un solo día: una propiedad en Balvanera que estaba tomada desde 1992, y otra en Constitución donde los vecinos denunciaron que funcionaba un punto de venta de drogas.



En la Ciudad, la propiedad… pic.twitter.com/KmTLXq1v4u — Jorge Macri (@jorgemacri) December 4, 2025 Ya son 519 los inmuebles recuperados por la Ciudad Durante la actual gestión, el Ejecutivo porteño avanzó sobre diversos inmuebles tomados desde hace décadas. Entre ellos figuran el edificio de 12 pisos conocido como “Elefante Blanco” en Belgrano, la Casa Blaquier en el Casco Histórico, la llamada “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, parte del Mercado de Bonpland en Palermo y un predio de 2.500 metros cuadrados en Paseo Colón y San Juan. También se intervinieron exhoteles de Constitución, San Telmo y Flores vinculados a actividades ilegales, junto con inmuebles ubicados en Almagro, Palermo, La Boca, Villa Crespo, Barracas y Once.

En paralelo, la Ciudad ejecutó 13 megaoperativos en zonas comerciales de alta circulación, donde se retiraron más de 18 mil manteros, principalmente en Once, avenida Avellaneda, Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Liniers, Parque Saavedra y Mataderos. Además, se informó sobre un desalojo en Beiró y Gavilán, en Agronomía, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del Dr. Enrique Lavie Pico, en el marco del expediente 25452/2023.

