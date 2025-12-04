Confirman el hallazgo de restos humanos en el ex centro clandestino de La Perla, en Córdoba + Seguir en









El EAAF detectó restos óseos en una zona de excavación clave del ex CCD, en el marco de la causa por enterramientos clandestinos durante el terrorismo de Estado.

Los trabajos se hicieron en el predio del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio La Perla.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó el hallazgo de restos óseos humanos en el predio del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio La Perla, en Córdoba, como parte de la causa que investiga enterramientos clandestinos en uno de los espacios más emblemáticos y dolorosos del terrorismo de Estado en Argentina.

Según informó el medio El Resaltador, aunque el EAAF realiza búsquedas sistemáticas desde 2004 por orden del Juzgado Federal N°3, la etapa reciente —la que permitió dar con los restos— se desplegó tras la incorporación de 26 familiares como querellantes. La investigación avanza en el juzgado a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Las tareas se concentraron en la Loma del Torito, donde el EAAF completó un 60% de las excavaciones, equivalente a 4 hectáreas y 10.000 metros lineales de trincheras. El operativo continuará en 2026 para abarcar las 2 hectáreas restantes.

También se pronunciaron el fiscal Facundo Trotta y especialistas en geología y antropología, quienes remarcaron la relevancia del hallazgo y la siguiente etapa de identificación.

Por la trascendencia del avance, los familiares querellantes ingresaron al predio junto al juez Vaca Narvaja y funcionarios judiciales para presenciar el trabajo en territorio. El comunicado de los Familiares Querellantes El Colectivo de Familiares Querellantes difundió un comunicado —publicado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba— en el que expresan el impacto emocional del hallazgo y denuncian el rol del Ejército Argentino y la inacción del Estado. “Caminamos entre la tierra removida. Muchos lloramos. Sentimos alegría por haberlos encontrado y también una profunda tristeza”, señala el texto. Los familiares sostienen: “49 años después, estas lomas nos revelan certezas. Que nuestros familiares están allí, cerca de La Perla de dónde los sacaron para matarlos, como lo dijeron sobrevivientes desde 1980. Que el Ejército Argentino siempre supo dónde estaban (y están): en terrenos de ellos. Que con su silencio siguen manteniéndolos secuestrados. Que el Estado argentino no los buscó lo suficiente.” Los restos serán trasladados a los laboratorios del EAAF para la extracción de ADN y su cotejo con el Banco Nacional de Datos Genéticos, con el fin de restituir identidad a las víctimas del terrorismo de Estado.