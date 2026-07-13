Jubilados de ANSES: ya se puede consultar y descargar el recibo de haberes histórico desde el celular + Agregar ámbito en









Una herramienta que facilita los trámites administrativos para jubilados y pensionados que tengan acceso a las plataformas del organismo.

El organismo está implementando digitalizaciones dentro de su sistema, para reducir los tiempos de gestión de ciertos trámites.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó una nueva función dentro de su plataforma, que permite a jubilados y pensionados consultar el historial de sus recibos de haberes desde una computadora o un teléfono celular. La herramienta reúne las liquidaciones previsionales de distintos períodos en un mismo espacio digital y evita la necesidad de realizar esta gestión en una oficina del organismo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El servicio ofrece acceso a la documentación previsional de manera inmediata. Cada beneficiario puede revisar los comprobantes emitidos por ANSES, para controlar la información correspondiente a sus haberes.

Cómo funciona la nueva herramienta digital de ANSES con validez legal La consulta de los recibos está disponible tanto en la aplicación Mi ANSES, para dispositivos Android y iPhone, como en la plataforma web oficial. Ambas opciones permiten acceder a la misma información previsional desde la cuenta personal del titular.

El comprobante que genera el sistema posee validez legal y carácter oficial. Ese documento puede presentarse ante organismos públicos, entidades bancarias o prestadores de servicios cuando sea necesario acreditar ingresos previsionales. La herramienta incorpora el recibo más reciente y también conserva las liquidaciones de períodos anteriores. Ese registro permite revisar la evolución de cada pago desde una única sección.

Requisitos clave para acceder al historial completo de liquidaciones Los jubilados y pensionados deben ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Esos datos habilitan el acceso a la información personal dentro del entorno digital de ANSES.

El usuario debe seleccionar la opción “Jubilación”, luego de iniciar sesión. El siguiente paso consiste en ingresar al apartado “Consultar tu recibo de haberes”, donde el sistema exhibe el detalle de cada liquidación disponible. La plataforma incorpora una opción para descargar el comprobante en formato PDF. El archivo se envía al correo electrónico registrado por el titular, para conservarlo en formato digital o imprimirlo cuando resulte necesario. El plan de digitalización del Ministerio de Capital Humano para adultos mayores ANSES continúa incorporando funciones de autogestión, para que los adultos mayores puedan resolver trámites habituales mediante canales digitales. La consulta de recibos previsionales forma parte de ese proceso. El historial disponible dentro de la plataforma permite verificar los aumentos mensuales, corroborar la acreditación de bonos extraordinarios y revisar los descuentos correspondientes a la obra social o a créditos vigentes. Toda esa información permanece centralizada dentro del mismo servicio. La digitalización de este trámite reúne la documentación previsional en un único espacio de consulta. Cada titular puede acceder a sus liquidaciones cuando lo necesite, mediante las plataformas oficiales del organismo.

Temas ANSES

Jubilados