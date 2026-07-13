Comercio minorista en crisis: ya hay casi 300 locales vacíos en las principales arterias de CABA + Agregar ámbito en









Los locales vacíos en las principales arterias porteñas se incrementaron 22,3% anual y un 5,1% frente al bimestre de mayo-abril. La más golpeada fue la avenida Cabildo, donde se duplicaron la cantidad de inmuebles vacantes en un año, seguido de la avenida Santa Fe, ambas en el barrio de Belgrano.

Se duplicaron los locales vacíos en la avenida Cabildo.

El comercio continúa golpeado, con caídas en la actividad, y ya se refleja en la cantidad de locales vacíos. En el bimestre mayo-junio de 2026 se contabilizaron 291 locales inactivos -entre cerrados, en alquiler o en venta- en las principales arterias comerciales porteñas, según el último relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Se trata de un incremento del 22,3% anual y de una suba del 5,1% respecto del bimestre marzo-abril, cuando se habían registrado 277.

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Los datos reflejan que, pese a la desaceleración de la inflación y la prematura (y leve) recuperación del poder adquisitivo en algunos sectores, el comercio minorista todavía enfrenta dificultades para sostener la ocupación de los locales, especialmente en corredores que históricamente concentraron una alta actividad. Aunque en medio de un contexto de crecimiento del e-commerce y una baja del consumo, sobre todo de indumentaria que es el rubro que mayoritariamente se comercia en las principales arterias de la Ciudad.

El fuerte crecimiento de los locales en alquiler El informe revela que el mayor incremento se dio entre los inmuebles ofrecidos en alquiler. Frente al bimestre anterior, la cantidad de locales disponibles bajo esta modalidad aumentó 8,6%, mientras que en la comparación con mayo-junio de 2025 el salto fue de 129,5%.

Los locales en venta también crecieron, aunque con menor intensidad en la comparación anual. En ese segmento se observó una suba de 76,9% respecto del bimestre previo y un avance de 4,5% frente al mismo período del año pasado.

Durante mayo-junio se registró una disminución de locales vacíos en sectores de la peatonal Florida (-36%), avenida Córdoba (-32,1%), avenida Santa Fe (-8,1%) y avenida Corrientes (-3,3%) lo que sugiere una leve recuperación en algunas de las zonas comerciales más tradicionales.

En cambio, la cantidad de locales inactivos aumentó sobre distintos tramos de avenida Rivadavia (+66,7%), avenida Cabildo (+38,5%) y avenida Pueyrredón (+36,4%), mientras que avenida Avellaneda, uno de los principales polos textiles de la Ciudad, mantuvo sin cambios su nivel de vacancia respecto de la medición anterior. En la capital bonaerense, el panorama fue diferente. La Plata registró 18 locales inactivos durante mayo-junio, según el relevamiento realizado por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), que la CAC incorpora a su informe. La cifra se mantuvo sin cambios tanto frente al mismo bimestre de 2025 como respecto de marzo-abril de este año, lo que muestra un escenario de mayor estabilidad en comparación con la Ciudad de Buenos Aires.