Dólar: el BCRA compró u$s86 millones, el segundo mejor registro de marzo

Mientras tanto, las reservas cayeron u$s272 millones, ante la volatilidad de las cotizaciones internacionales, particularmente del oro.

Las reservas brutas se ubican debajo de los u$s46.000 millones.

El Banco Central (BCRA) compró otros u$s86 millones, el segundo mejor registro en lo que va de marzo. De este modo, pese a la baja en las reservas, la autoridad monetaria ya acumuló u$s3.206 millones en 2026.

Tal como había anunciado a fines del año pasado, la entidad que conduce Santiago Bausili compró divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) en todas las ruedas desde el 5 de enero. Aún más, si bien había anticipado que iba a quedarse con no más del 5% del volumen operado en el MLC para evitar sumar volatilidad, el monto adquirido superó ampliamente ese porcentaje, sin que ello implique una presión significativa sobre el dólar oficial.

Sin embargo, el contexto internacional está golpeando a las reservas brutas, que este miércoles cayeron u$s272 millones, para ubicarse en los u$s45.771 millones. Fuentes oficiales dijeron a Ámbito que la merma respondió a la baja en cotizaciones, particularmente del oro, misma causa que viene explicando la volatilidad de las arcas del BCRA durante los últimos días. En términos netos, las reservas se encuentran en terreno negativo (-u$s1.239 millones).

El dólar volvió a perforar los $1.400 El tipo de cambio oficial volvió a caer este miércoles, y perforó los $1.400 por primera vez en siete ruedas. En el segmento mayorista, la cotización arrancó la jornada levemente al alza, se dio vuelta, y cayó $4 hasta los $1.396.

Esto implicó una brecha del 16,4% respecto del límite superior de la banda cambiaria, la cifra más alta en más de dos semanas.

A nivel minorista, el dólar en el Banco Nación cedió a $1.415 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta o turista —que incorpora el recargo del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias— se ubicó en $1.846. Según el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central, el tipo de cambio minorista operó a $1.418,06. Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP y el blue retrocedieron, pero el CCL terminó con una leve suba.

